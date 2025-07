Belac Lovasić: Bilo je teško slušati količinu laži koja je plasirana u medijima o meni

"Otkaz sam dobila prije tri godine, to je bilo teško razdoblje. Bilo je izrazito teško slušati tu količinu laži koja je plasirana u medijima o meni. Cijelo to vrijeme sam vjerovala da će istina i pravda u koncu doći do izražaja. Građani koji me ne poznaju vjerovali su tim lažima zasigurno i dovodili u pitanje moju čestitost."