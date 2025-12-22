Oglas

AFERA MIKROSKOP

Beroševe odvjetnice traže izdvajanje prijepisa SMS-ova i poziva

author
N1 Info
|
22. pro. 2025. 13:43
29.01.2020., Zagreb - Kandidat za novog ministar zdravstva Vili Beros dosao je u Povjerenstvo za sukoba interesa ispuniti imovinsku karticu.rPhoto: Patrik Macek/PIXSELL
PIXSELL / Patrik Macek / ilustracija

Na ročištu za odlučivanje o osnovanosti optužnice u aferi "Mikroskop" odvjetnice optuženog bivšeg HDZ-ova ministra zdravstva Vilija Beroša podnijele su zahtjev za izdvajanje nezakonitih dokaza.

Oglas

Šteta za proračun oko 740 tisuća eura

Riječ je o prijepisu SMS-ova i telefonskih razgovora. 

Nakon što su ostali priznali krivnju, u optužnici su uz Beroša, ostali još i bivši ravnatelj zagrebačke Dječje bolnice Goran Roić i još dvojica liječnika. Pri nabavi robotskih mikroskopa za bolnice, navodno su dali i primili mito te počinili i druga kaznena djela. Proračun su oštetili za oko 740 tisuća eura, podsjeća HRT.

"Obrana drugookrivljenog predložila je izdvojiti određene dokaze, rezultate pretrage koje su bile obavljene u ovom predmetu kao nezakonite. Iznijeli su za to svoju argumentaciju, mi smo tu argumentaciju osporili svojim argumentima, a odluka optužnog vijeća o zakonitosti dokaza će biti sutra u 13 sati", rekao je zamjenik v.d. ravnatelja USKOK-a Krešimir Ostrogonac.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
goran roić korupcija u zdravstvu vili beroš

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ