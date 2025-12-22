Beroševe odvjetnice traže izdvajanje prijepisa SMS-ova i poziva

Na ročištu za odlučivanje o osnovanosti optužnice u aferi "Mikroskop" odvjetnice optuženog bivšeg HDZ-ova ministra zdravstva Vilija Beroša podnijele su zahtjev za izdvajanje nezakonitih dokaza.
Oglas
Šteta za proračun oko 740 tisuća eura
Riječ je o prijepisu SMS-ova i telefonskih razgovora.
Nakon što su ostali priznali krivnju, u optužnici su uz Beroša, ostali još i bivši ravnatelj zagrebačke Dječje bolnice Goran Roić i još dvojica liječnika. Pri nabavi robotskih mikroskopa za bolnice, navodno su dali i primili mito te počinili i druga kaznena djela. Proračun su oštetili za oko 740 tisuća eura, podsjeća HRT.
"Obrana drugookrivljenog predložila je izdvojiti određene dokaze, rezultate pretrage koje su bile obavljene u ovom predmetu kao nezakonite. Iznijeli su za to svoju argumentaciju, mi smo tu argumentaciju osporili svojim argumentima, a odluka optužnog vijeća o zakonitosti dokaza će biti sutra u 13 sati", rekao je zamjenik v.d. ravnatelja USKOK-a Krešimir Ostrogonac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas