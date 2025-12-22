Beroševe odvjetnice traže izdvajanje prijepisa SMS-ova i poziva

Nakon što su ostali priznali krivnju, u optužnici su uz Beroša, ostali još i bivši ravnatelj zagrebačke Dječje bolnice Goran Roić i još dvojica liječnika. Pri nabavi robotskih mikroskopa za bolnice, navodno su dali i primili mito te počinili i druga kaznena djela. Proračun su oštetili za oko 740 tisuća eura, podsjeća HRT.