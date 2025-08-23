"Bez političke volje zviždači će šutjeti, a svi ćemo izgubiti"

"Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti je važan za 'zviždače', ali ne samo za njih, već i za sve građane, sve nas koji živimo u Hrvatskoj", kaže pučka pravobraniteljica za Hinu, ističući da zakon uređuje postupak prijavljivanja i prava zviždača te pomaže u prijavi korupcije i drugih nezakonitosti koje ugrožavaju javni interes i štete cijelom društvu.