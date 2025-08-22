impresivna veličina
Znate li koja rijeka teče kroz čak deset zemalja - pa i Hrvatsku?
Velika rijeka djeluje kao gospodarsko i turističko središte, usijecajući se kroz gotovo 3.000 km Europe prije nego što se ulije u Crno more.
Dunav, jedna od najdužih rijeka na svijetu, probija se kroz 10 europskih zemalja. Od Crne šume do Crnog mora, rijeka povezuje kontinente protežući se više od 2.800 km, prenosi Express.
Njezine vode protječu kroz Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku. Njezina impresivna veličina čini Dunav drugom najvećom rijekom u Europi, odmah iza ruske Volge. Riječni sustav Dunav–Breg 31. je najdulji na svijetu, dok Nil, koji protječe kroz 11 zemalja, drži impresivnu krunu ispred Amazone u Južnoj Americi.
Izvor i tok rijeke
Dunav izvire u Crnoj šumi na jugu Njemačke, zatim teče prema jugoistoku i završava u Crnom moru, na granici Europe i Azije. Na njegovim obalama leže četiri glavna grada: Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd, a njegovo golemo slivno područje proteže se na još devet država.
Rijeka se ne probija samo kroz glavne gradove; postala je središnji dio njihova širenja, pružajući prirodni obrambeni sustav i stalan izvor vode koji je kroz godine poticao njihov rast. Prema Times of India, rijeka je bila važna trgovačka životna linija Europe.
Povijesna i strateška važnost
Povezana je s kanalom Majna–Dunav, koji omogućuje povezivanje robe s Rajnom i Sjevernim morem. To znači da roba može putovati od Sjevernog do Crnog mora zahvaljujući ovom golemom plovnom putu.
Rijeka je također izvor energije za obitelji u Rumunjskoj i Srbiji zahvaljujući brani Željezna vrata. Postala je i kulturna referenca zahvaljujući valceru Johanna Straussa "Na lijepom plavom Dunavu" ("The Blue Danube"), koji je nadahnuo generacije skladatelja, pjesnika i slikara.
Povijesno gledano, rijeka je bila važna granica Rimskog Carstva. Uz njezine obale tijekom stoljeća nicali su dvorci, utvrde i kraljevine.
Trgovina i povezanost
Danas je pretvorena u gospodarsku silu kojom upravlja Dunavska komisija. Organizacija je osnovana kako bi zemljama osigurala pristup i sigurnu plovidbu riječnim plovnim putovima.
Osim što je gospodarsko središte, Dunav je postao popularan i među putnicima na kružnim putovanjima. U videu na YouTubeu Mark Soberman iz Digitalroamads kaže: "Najčešće se radi o sedam do osam dana ukupno. Dunav je ruta velikih prijestolnica: imate ova nevjerojatna mjesta – Beč, Budimpeštu, Bratislavu – i skrivene dragulje također."
Mark kaže da se mnogi putnici često nađu pred teškom odlukom između krstarenja Rajnom ili Dunavom. Objasnio je: "Rajna [ima] dvorce, vinograde, mala mjesta kao iz slikovnice – to je drukčije iskustvo."
"Ako želite dvorce, vinograde i mogućnost da pristajete izravno u gradiće, onda će to vjerojatno biti Rajna. Ali za druge je to: ‘Ne, želim klasične europske gradove poput Budimpešte’, u koju je nevjerojatno uploviti, i Beč, koji ima nevjerojatnu arhitekturu i stvari za vidjeti."
