Vikend uz sunce i grmljavinu: Očekuju se i popodnevni pljuskovi

Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne će slabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna između 24 i 29 °C, u gorju malo niža.