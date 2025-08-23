Oglas

Vikend uz sunce i grmljavinu: Očekuju se i popodnevni pljuskovi

Hina
23. kol. 2025. 08:12
screenshot, dhmz
DHMZ (Screenshot)

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ponegdje kiša ili pljusak s grmljavinom uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu

Vjetar slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni vjetar, a navečer će bura na sjevernom dijelu jačati.

Najviša temperatura zraka od 21 do 25, na Jadranu od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je izdao i prognozu za nedjelju:

U noći i ujutro umjereno do pretežno oblačno, ponegdje je moguća kiša. Zatim pretežno sunčano, a uz umjereni razvoj oblaka poslijepodne je uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i sjeverni.

Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne će slabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna između 24 i 29 °C, u gorju malo niža.

DHMZ pljuskovi s grmljavinom vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

