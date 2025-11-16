Bivši šef u SOA-i: Situacija u Ukrajini je opasna

Dok ukrajinske snage trpe teške gubitke na istočnim i južnim frontovima – od Pokrovska i Mirnohrada do područja oko Zaporižja – u Kijevu izbijaju nove korupcijske afere koje dodatno opterećuju državni vrh. O aktualnom stanju i mogućim scenarijima razvoja sukoba u emisiji HRT-a govorio je Ante Letica, bivši visoki dužnosnik SOA-e
Ukrajina ulazi u četvrtu godinu rata s Rusijom suočena s teškim gubicima na bojištima, od Pokrovska do Zaporižja, dok u Kijevu izbijaju korupcijske afere u vrhu vlasti. Situaciju je za HRT komentirao Ante Letica, bivši šef u SOA-i.
"Situacija je zadnjih dana vrlo opasna za ukrajinske snage i za ukrajinsku obranu u cijelosti. I to ne samo oko Pokrovskog i Mirnohrada, nego posebno je opasno na jugu kod Zaporožja, gdje Ukrajinci pokušavaju s rezervnim pričuvnim snagama ojačati obranu koliko mogu", rekao je.
Letica smatra kako je priča, kad je riječ o Mirnohradu i Pokrovskom, pri završetku i da će Rusi to uzeti te na neki način stvoriti jednu prednost u odnosu na ukrajinske branitelje. Ističe opasnost situacije kod Zaporožja.
"Na taj način Rusi bi odsjekli sve što mogu odsjeći, uzeli pokrajine - Krim, Zaporožje, Herson, Luhansk, Donjeck i Donbass i time bi zaokružili dio ciljeva koje je Putin postavio nakon što nije uspio dekapitirati vlast u Ukrajini", objasnio je Letica.
Pregovori teško ostvarivi
Ističe i kako su pregovori u ovom trenutku gotovo nemogući.
"Pregovori su u ovom trenutku vrlo teško ostvarivi zbog toga što imate dva potpuno suprotna stajališta. Imate ukrajinsko opravdano koje hoće osloboditi svoju zemlju, vratiti potpuni suverenitet i teritorijalni integritet na cjelokupnom, otetom, okupiranom teritoriju Ukrajine.
A s druge strane imate Putina koji je to zauzeo silom i koji pregovorima sigurno neće popustiti. Prema tome, pregovori su u ovom trenutku gotovo nemogući, osim ako netko na neki način Ruse ne prisili na pregovore, a s time i na ustupke na koje ne vjerujem da će Rusi pristati", zaključio je Letica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
