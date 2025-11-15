Naše bake uvijek su dodavale jedan tajni sastojak: Krafne će uvijek ispasti mekane

Postoji još jedan “magični” sastojak za koji mnogi ne znaju, a to je alkohol koji se dodaje u tijesto.

Ako dodate samo žlicu nekog jačeg alkohola (npr. votke ili konjaka), rezultat će biti savršen. Tijesto za krafne tada neće upiti ulje, a ostat će prozračno i mekano, piše Stvar ukusa, a prenosi Krstarica.