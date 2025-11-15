VIDEO / Ronilac Vitomir Maričić držao dah čak 29 minuta i 30 sekundi? "Imao sam unutarnje krvarenje"

Najbolji hrvatski ronilac Vitomir Maričić u srpnju je oborio još jedan Guinnessov rekord u nizu, svoj šesti ove godine.
Oglas
Najbolji hrvatski ronilac Vitomir Maričić oborio Guinnessov rekord u držanju daha pod vodom.
Držao je dah nevjerojatnih 29 minuta i tri sekunde te je tako ušao u povijest. Kako je rekao za AFP, Maričić je tijekom rekordnog zaronа gotovo 30 minuta proveo pod vodom bez udaha, unatoč tome što je njegovo tijelo prolazilo kroz stotine snažnih kontrakcija.
"Bio je trenutak kad sam bio na pola kad sam pomislio "definitivno neću uspjeti ovo", rekao je za AFP i dodao da je imao unutarnje krvarenje kao i neizdrživu glavobolju.
Prije samog urona, deset minuta je duboko udisao čisti kisik kako bi pripremio tijelo za tako dug period bez zraka.
VIDEO: 🇭🇷 Croatian freediver breaks record with 29-minute breath-hold— AFP News Agency (@AFP) November 14, 2025
Vitomir Maricic recently broke the record for the longest breath-hold underwater. For almost 30 minutes, the freediver didn’t take a breath despite his body convulsing in hundreds of contractions. Before the… pic.twitter.com/LXifye5bV8
Maričić se profesionalnim ronjenjem bavi već desetak godina, a prije toga bio je uključen u brojne sportove. Više je puta rušio svjetske rekorde u ronjenju na dah, a najavljuje da namjerava oboriti i još neke.
Ovaj 40-godišnjak rođen je u Rijeci, a s ronjenjem je započeo još kao dječak. Zanimao se za razne sportove, među ostalim i gimnastiku. U osnovnoj školi doživio je tešku ozljedu kralježnice te su mu liječnici savjetovali da prestane trenirati — no on ih nije poslušao.
Radio je kao spasilac na bazenu za osobe s invaliditetom i kao gorski spasilac, a u jednom je periodu nastupao i u cirkusu na Novom Zelandu. Nakon povratka u Hrvatsku iz Aucklanda počeo se ozbiljnije baviti ronjenjem i rušiti rekord za rekordom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas