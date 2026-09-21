nepravomoćno
Bolnica od Koprivničkih voda tražila povrat 45.428 eura, sud donio presudu
Trgovački sud u Bjelovaru nepravomoćnom presudom odbio je tužbu koprivničke bolnice kojom je od Koprivničkih voda tražila povrat 45.428 eura naplaćene naknade za razvoj, a bolnici je naloženo da Koprivničkim vodama plati 14.648 eura troškova sudskog postupka.
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Bolnici je naloženo da Koprivničkim vodama nadoknadi 14.648 eura troškova sudskog postupka sa zateznim kamatama. Presuda nije pravomoćna jer se protiv nje može podnijeti žalba Visokom trgovačkom sudu u roku od 15 dana.
Bolnica je tužbu podnijela u siječnju 2020., tvrdeći da su joj Koprivničke vode od prosinca 2017. do prosinca 2018. bez pravne osnove naplaćivale naknadu za razvoj, otplatu kredita. Bolnica je tvrdila da je pravna osnova za tu naknadu prestala otplatom kredita za izgradnju pročistača, dok su Koprivničke vode tvrdile da su naknadu imale pravo naplaćivati sve dok je na snazi bila odluka Gradskog vijeća Koprivnice.
Kredit od 50 milijuna kuna podignut je 2006. za financiranje izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u koprivničkom prigradskom naselju Herešin. Sudskim postupkom utvrđeno je da je kredit u cijelosti otplaćen 22. prosinca 2017., ali Koprivničke vode nastavile su tijekom 2018. naplaćivati spornu naknadu.
Ključno za odluku suda bilo je financijsko-knjigovodstveno vještačenje po kojem je za podmirenje kredita ukupno utrošeno oko 67 milijuna kuna, dok je od 2008. do 2018. fakturirano oko 56 milijuna kuna naknade za njegovu otplatu. Razlika je podmirivana iz vlastitih sredstava Komunalca i Koprivničkih voda.
Sud je zbog toga zaključio da otplatom posljednje rate kredita nije prestala svrha naplate naknade jer do tada iz nje nije bilo prikupljeno dovoljno novca za pokriće ukupnih obveza po kreditu. Koprivničke vode zato su imale pravo nastaviti prikupljati sredstva i tijekom 2018. kako bi nadoknadile dio kredita prethodno plaćen vlastitim novcem.
Tužbeni zahtjev bolnice stoga je presudom od 15. rujna odbijen kao neosnovan, a bolnica mora Koprivničkim vodama platiti 14.648 eura troškova postupka.
Ravnatelj koprivničke Opće bolnice Mato Devčić nije odgovorio hoće li se žaliti na presudu jer smatra da ne treba komentirati sudske postupke i događaje koji nisu od interesa za javnost. „Koristit ćemo pravne alate sukladno pravilima pravne struke“, poručio je Devčić.
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