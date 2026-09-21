Bolnica od Koprivničkih voda tražila povrat 45.428 eura, sud donio presudu

Bolnica je tužbu podnijela u siječnju 2020., tvrdeći da su joj Koprivničke vode od prosinca 2017. do prosinca 2018. bez pravne osnove naplaćivale naknadu za razvoj, otplatu kredita. Bolnica je tvrdila da je pravna osnova za tu naknadu prestala otplatom kredita za izgradnju pročistača, dok su Koprivničke vode tvrdile da su naknadu imale pravo naplaćivati sve dok je na snazi bila odluka Gradskog vijeća Koprivnice.