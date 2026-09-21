Inicijativa "Gospić je naš dom" dobila poziv za sastanak u Vladi: "Idemo čuti plan"

PIXSELL / Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz inicijative "Gospić je naš dom" objavili su da su primili poziv na sastanak s Vladom na kojemu će biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada.

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"Inicijativa je primila poziv na sastanak na kojem će Vlada Republike Hrvatske predstaviti plan sanacije.

Sastankom će predsjedati potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer” Marijo Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak te v. d. ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” Nebojša Kirigin.

I ovaj su put pozvani gradonačelnik Gospića Darko Milinović i ličko-senjski župan Ernest Petry. Nadamo se da će se ovoga puta odazvati.

Inicijativa je državi postavila jasne zahtjeve. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje.

Kao i do sada, o svemu što će se govoriti iza zatvorenih vrata ćemo vas obavijestiti po završetku.

Sastanak se održava sutra, u utorak, 22. rujna od 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu", stoji u objavi inicijative na društvenim mrežama.

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