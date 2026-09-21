AI sve više postaje svakodnevica u Hrvatskoj. Kopal upozorava na jedan paradoks
N1 Info
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21. ruj. 2026. 12:58
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Robert Kopal, profesor na Sveučilištu Algebra Bernays i glavni znanstvenik SeaCrasa, gostovao je kod Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo, gdje je govorio o velikom nacionalnom istraživanju o korištenju i percepciji umjetne inteligencije u Hrvatskoj.
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