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AI sve više postaje svakodnevica u Hrvatskoj. Kopal upozorava na jedan paradoks

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N1 Info
|
21. ruj. 2026. 12:58
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Robert Kopal, profesor na Sveučilištu Algebra Bernays i glavni znanstvenik SeaCrasa, gostovao je kod Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo, gdje je govorio o velikom nacionalnom istraživanju o korištenju i percepciji umjetne inteligencije u Hrvatskoj.

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Teme
hrvoje krešić n1 studio uživo robert kopal

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