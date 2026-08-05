31. godišnjica
Mamut o Oluji: Vidio sam vrata pakla, ali i dobio još veći motiv da se vratim u selo. Čovjek je ništa bez svoje povijesti!
Za specijalnu emisiju povodom 31. godišnjice operacije Oluja, kod naše Hanan Nanić i našeg Borne Šmer, govorio je pukovnik Boris Mamut iz HRZ-a, koji je sudjelovao u VRO Oluja.
Oglas
"Oluja je počela napadom zrakoplovstva. U prva dva dana operacije Oluje, HRZ je napao ukupno 27 visoko nominiranih ciljeva, izvršio je više od 250 borbenih letova, da ne nabrajam dalje...", rekao je za N1 koordinator protuzračne obrane u provedbenom stožeru za zrakoplovne aktivnosti, pukovnik Boris Mamut iz HRZ-a.
"HRZ je odigrao veliku ulogu i možemo reći da je Oluja krenula djelovanjem Hrvatskog ratnog zrakoplovstva."
"Poginuo mi je otac kao branitelj, ja sam ranjen. Umro mi je djed. Nakon pada sela, otišli smo u susjedne Stankovce i obranili to mjesto. Tada sam rekao da sam vidio vrata pakla. Ali ono što te ne slomi, ojača te. Dobio sam još veći motiv da se vratim u svoje selo, gdje sam rođen. Čovjek je ništa bez svoje povijesti, bez svojih korijena", kaže.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas