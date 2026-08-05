Mamut o Oluji: Vidio sam vrata pakla, ali i dobio još veći motiv da se vratim u selo. Čovjek je ništa bez svoje povijesti!

"Poginuo mi je otac kao branitelj, ja sam ranjen. Umro mi je djed. Nakon pada sela, otišli smo u susjedne Stankovce i obranili to mjesto. Tada sam rekao da sam vidio vrata pakla. Ali ono što te ne slomi, ojača te. Dobio sam još veći motiv da se vratim u svoje selo, gdje sam rođen. Čovjek je ništa bez svoje povijesti, bez svojih korijena", kaže.