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"Biser obale"

National Geographic oduševljen Istrom: "Ovaj hrvatski grad prava je oaza i totalno je podcijenjen"

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05. kol. 2026. 07:58
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10.06.2026., Porec - Panorama Poreca Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Kada strani mediji pišu o Hrvatskoj, obično su u prvom planu zidine Dubrovnika, prepune ulice Splita ili pak party-scena na Hvaru. No, National Geographica odlučio je krenuti u nešto drugačijem smjeru i svijetu otkriti, kako oni tvrde, najpodcjenjeniji biser hrvatske obale u kojem se krije pravo blago

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Kad se priča o ljetu u Hrvatskoj, razgovor obično vrlo brzo završi na 'velikim igračima' - Dubrovniku, Splitu, Hvaru i ostatku Dalmacije. No jedan istarski grad tiho gradi reputaciju skrivenog favorita, do te mjere da ga je i ugledni National Geographic izdvojio kao destinaciju kojoj bismo trebali posvetiti puno više pažnje. Za putovanja kao idealnu 'morsku oazu' na Jadranu izdvojio je - Poreč.

Zapadna obala Istre tako je dobila vrhunsku međunarodnu promociju, a novinari magazina bili su potpuno očarani činjenicom da u Poreču još uvijek možete udahnuti autentični Mediteran, bez onog napornog masovnog turizma.

National Geographic ga opisuje kao grad koji posjetiteljima nudi jedinstven i pomalo nevjerojatan spoj; grad u kojem se na svega nekoliko ulica isprepliću više od dvije tisuće godina duga povijest, bogata rimska i bizantska kultura, te jedna od najuzbudljivijih gastronomskih scena u regiji, prenosi tportal.

Zapadna obala Istre tako je dobila vrhunsku međunarodnu promociju, a novinari magazina bili su potpuno očarani činjenicom da u Poreču još uvijek možete udahnuti autentični Mediteran, bez onog napornog masovnog turizma. National Geographic ga opisuje kao grad koji posjetiteljima nudi jedinstven i pomalo nevjerojatan spoj; grad u kojem se na svega nekoliko ulica isprepliću više od dvije tisuće godina duga povijest, bogata rimska i bizantska kultura, te jedna od najuzbudljivijih gastronomskih scena u regiji.

Teme
autentični mediteran istra national geographic preporuka poreč povijest i gastronomija

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