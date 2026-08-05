National Geographic oduševljen Istrom: "Ovaj hrvatski grad prava je oaza i totalno je podcijenjen"

Zapadna obala Istre tako je dobila vrhunsku međunarodnu promociju, a novinari magazina bili su potpuno očarani činjenicom da u Poreču još uvijek možete udahnuti autentični Mediteran, bez onog napornog masovnog turizma. National Geographic ga opisuje kao grad koji posjetiteljima nudi jedinstven i pomalo nevjerojatan spoj; grad u kojem se na svega nekoliko ulica isprepliću više od dvije tisuće godina duga povijest, bogata rimska i bizantska kultura, te jedna od najuzbudljivijih gastronomskih scena u regiji.