Oglasila se policija
Tragedija kod Donjeg Miholjca: Motocikl završio u kanalu, poginuo maloljetnik
Na području nadležnosti PP Donji Miholjac, točnije u Šljivoševcima, 4. kolovoza oko 11.55 sati došlo je do prometne nesreće, nakon koje je od zadobivenih ozljeda u bolnici preminuo maloljetnik, izvijestila je policija.
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Do nesreće je došlo kada je maloljetnik, koji je Kolodvorskom ulicom u Šljivoševcima upravljao vlastitim motociklom virovitičkih registracija u smjeru zapad-istok, na kojem se kao putnik nalazio drugi maloljetnik, u jednom trenutku izgubio nadzor nad vozilom i sletio u odvodni kanal.
Oba sudionika prometne nesreće hitno su prevezena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje je putnik s motocikla u 17.25 sati preminuo od zadobivenih ozljeda. Vozač je lakše ozlijeđen.
Vozač motocikla je alkotestiran i pritom je utvrđeno da nije bio pod utjecajem alkohola. Oba maloljetnika imala su zaštitnu kacigu na glavi.
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