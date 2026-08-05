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Oglasila se policija

Tragedija kod Donjeg Miholjca: Motocikl završio u kanalu, poginuo maloljetnik

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05. kol. 2026. 09:08
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na području nadležnosti PP Donji Miholjac, točnije u Šljivoševcima, 4. kolovoza oko 11.55 sati došlo je do prometne nesreće, nakon koje je od zadobivenih ozljeda u bolnici preminuo maloljetnik, izvijestila je policija.

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Do nesreće je došlo kada je maloljetnik, koji je Kolodvorskom ulicom u Šljivoševcima upravljao vlastitim motociklom virovitičkih registracija u smjeru zapad-istok, na kojem se kao putnik nalazio drugi maloljetnik, u jednom trenutku izgubio nadzor nad vozilom i sletio u odvodni kanal.

Oba sudionika prometne nesreće hitno su prevezena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje je putnik s motocikla u 17.25 sati preminuo od zadobivenih ozljeda. Vozač je lakše ozlijeđen.

Vozač motocikla je alkotestiran i pritom je utvrđeno da nije bio pod utjecajem alkohola. Oba maloljetnika imala su zaštitnu kacigu na glavi.

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Teme
maloljetnici motocikl prometna nesreća smrtni ishod

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