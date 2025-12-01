"Svi smo mi antifašisti!"
FOTO / Svjetski mediji o antifašističkim prosvjedima nakon "naglog rasta incidenata"
Masovni antifašistički prosvjedi održani diljem Hrvatske privukli su značajnu pozornost svjetskih medija. Od međunarodnih agencija, preko francuskog i američkog tiska, do kineskih i arapskih medija — izvještaji naglašavaju zabrinutost zbog porasta krajnje desnice, povijesnog revizionizma i sve češćih incidenata povezanih s ustaškom simbolikom.
U nastavku donosimo pregled kako su o prosvjedima izvijestili ključni strani mediji.
AP: "Svi smo mi antifašisti!"
Agencija AP opisala je prosvjede, koji su po ovdašnjim procjenama u Zagrebu okupili najmanje 10-ak tisuća ljudi kao najveći antifašistički skup u Hrvatskoj posljednjih godina. Ističu i da su se sudionici okupili pod sloganom „Ujedinjeni protiv fašizma“, a navodi da su prosvjednici skandirali:
"Svi smo mi antifašisti!"
U izvještaju se naglašava i da je pokret reakcija na „učestalu upotrebu pro-fašističkih simbola“ te rast broja incidenata usmjerenih prema manjinama i liberalnim skupinama. AP također bilježi incidente u Zadru i Rijeci gdje su prosvjednici bili napadnuti pirotehnikom od strane maskiranih protuposvjednika.
France 24: „Tisuće marširale protiv povampirenog revizionizma”
Francuski France 24 naglašava da se Hrvatska posljednjih mjeseci suočava s „oživljavanjem krajnje desnice“ — obnovljenim zamahom ekstremističkih skupina i otvorenim relativiziranjem ustaške prošlosti.
Ističu da su građani izišli na ulice zbog drugorazrednog tretmana manjina, ali i zbog sve glasnijih desničarskih grupa koje normaliziraju govor mržnje, posebno u kontekstu Drugog svjetskog rata.
ABC News: „Odgovor na sve češće incidente“
ABC News piše da su se prosvjedi dogodili nakon „naglog rasta incidenata povezanih s ekstremnom desnicom“. Navode da se posebno proziva vlasti zbog izostanka sankcioniranja govora mržnje i javnog isticanja ustaških simbola.
U izvještaju se ističe da sudionici upozoravaju kako Hrvatska prolazi kroz „opasno razdoblje u kojem se povijest iskrivljuje“, a manjinske zajednice postaju meta.
Luka Antunac/PIXSELL
Le Monde: „Des milliers de personnes dans les rues“
Francuski Le Monde donosi detaljan prikaz prosvjeda, navodeći da su se „tisuće ljudi“ u Zagrebu i drugim gradovima okupile kako bi se suprotstavile:
- jačanju krajnje desnice,
- povijesnom revizionizmu,
- te rehabilitaciji simbola vezanih uz ustaški režim.
List ističe da je Hrvatska, kao zemlja članica EU, pod povećalom zbog pojava koje su u suprotnosti s europskim vrijednostima.
Arab News: „Prosvjed protiv porasta mržnje“
Arab News izvještava da prosvjednici izražavaju strah zbog „porasta mržnje i nacionalističkih napada“.
Posebno se naglašava da se takve pojave događaju unutar EU, te da se Hrvatska suočava s ozbiljnim izazovom očuvanja pluralizma i demokratskih vrijednosti.
Portal navodi da su sudionici prosvjeda upozorili kako se „simboli najtamnijeg perioda povijesti ne smiju normalizirati“.
