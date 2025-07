Borna Sor: Pod hitno nam treba državni ured za javni moral i golotinju!

"To znači da tvoje kritiziranje predsjednika sigurno dovodi do toga da je administracija svjesna da je on njima problem u toj političkoj borbi. Što znači da su im toga i vlasnici svjesni. Je li sad Paramount to odlučio kao neki dogovor zato što su im milijarde bitne? Da, 100 posto. Zašto ne? Jer ako može zaraditi novce, ako može odobrovoljiti svog poslovnog partnera u tom trenutku - što je dakle administracija Donalda Trumpa - za potpis da bi se uopće to spajanje dogodilo, mislim da onda ja očekujem kao dioničar da moja firma ne razmišlja o slobodi govora ili o javnoj kritici, nego o zaradi. Dakle, kako bi se reklo: Colbert se upleo u tokove novca. I to je neoprostivo. To je neoprostivo, a s druge strane postoji i naprosto činjenica da se televizijska industrija i uopće medijska industrija nepovratno mijenja", dodao je.