Bosanac o današnjem uhićenju Kekina: S jedne strane me to iznenadilo, s druge nije

Europarlamentarac Gordan Bosanac (Možemo) u N1 Studiju uživo s Natašom Božić komentirao je uhićenje Mile Kekina.

“S jedne strane me to iznenadilo, s druge nije. Sjetio sam se situacije otprije godinu dana, kad je Ivan Turudić izglasan kao glavni državni odvjetnik. Tad su HDZ-ovci prijetili “sad ćete vi u oporbi vidjeti” i to se dogodilo. Mislim da je optužnica van pameti jer je i sama Ivana Kekin u predsjedničkoj kampanji u detalje sve objasnila.

I mediji su pregledali taj slučaj pa sam uvjeren da nema ničega. Zato, nemam druge interpretacije osim da se to radi iz političkih razloga. Vrijeme je da se promijeni vlast jer ovo odlazi predaleko”, kazao je Bosanac pa nastavio:

“Javnost lako može zaključiti što se ovdje događa. Ovo je opasan presedan i podsjeća me na uhićenja iz susjednih država. Pogledajmo kako Vučić arbitrarno uhićuje ljude i istjeruje ljude iz Srbije. Takvi ne podnose da ih se kritizira i da se stvari dovode u red. Tomislav Tomašević kao gradonačelnik jako dobro zna s čime se treba boriti da bi izbavio grad iz ralja korupcije.”

