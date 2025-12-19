Božinović se susreo s pripadnicima romske manjine: Za napredak su potrebne promjene

"Htio sam čuti one koji su uspješni, koji su uspjeli izaći iz okvira koji su im postavljeni ne njihovom voljom, ali tradicijom i odnosima koji su vladali i kojih još uvijek ima i unutar njihove zajednice i unutar odnosa s većinskom zajednicom, da vidimo kako pomoći da što više mladih Roma završava i osnovnu školu i srednju školu, da upisuju fakultete", rekao je ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade zadužen za manjine.