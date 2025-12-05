Božinović nakon femicida u Međimurju: Imao je 35 kaznenih prijava, žrtva je bila u sigurnoj kući

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je u Zagrebu održao sastanak s predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave Međimurske županije, fokusiran na položaj i integraciju pripadnika romske nacionalne manjine
Oglas
Teme razgovora obuhvatile su ključne izazove s kojima se susreće romska zajednica na području Međimurja, kao i moguće modele suradnje državne i lokalne razine s ciljem unapređenja društvene uključenosti, sigurnosti i kvalitete života.
Davor Božinović je nakon sastanaka dao izjavu za medije i najavio daljnje korake u rješavanju ovog važnog društvenog pitanja.
Prvo se medijima obratio policijski načelnik, nakon tragedije u Međimurju gdje je sinoć muškarac pucao u svoju partnericu i njezinu sestru. Partnerica je preminula, druga žena bori se za život.
"Odmah nakon dojave policajci su stigli na mjesto događaja te tamo zatiču dvije žene s prostrijelnim ranama. Hitno su prevezene u bolnicu, gdje je neposredno nakon toga preminula, dok se druga trenutno bori za život. Policija je i dalje na lokaciji, obavlja očevid, a poduzimamo mjere traganja za počinjeteljem.
"Vozilo je pronađeno u Sloveniji, dok se za napadačem i dalje traga", rekao je načelnik policije.
Riječ je nakon toga preuzeo Božinović.
"Sve se dogodilo u blizini slovenske granice, uspostavljena je operativna suradnja sa slovenskom policijom, poduzimaju se mjere traganja. Ovdje teško da može biti nešto drugo osim femicida jer se ovdje radi o bliskoj osobi", kazao je ministar.
"Imamo osnovanu sumnju u to tko bi mogao biti počinitelj, znamo za kime se traga. Siguran sam da će biti doveden pred lice pravde. Prema jutrošnjim informacijama iz Ravnateljstva policije, napadač je recidivist, imao je 35 kaznenih prijava. S takvima imamo najveći problem", dodao je.
"Želimo da liječničko osoblje uspije u tome da žena izađe iz životne opasnosti."
Napadača je žena već prijavljivala, što je ministar Božinović potvrdio te dodao kako je žrtva bila u sigurnoj kući neko vrijeme.
"Teško mi je govoriti o tome je li se moglo spriječiti. Nema jamstva dok se ne dogodi. Uvijek se možemo vratiti pitanju prevencije, što mi radimo u sustavu. Ono što smo vam mogli reći, pa i više od toga, smo rekli."
"Vozilo je pronađeno u Sloveniji, iz toga možete izvlačiti različite zaključke. To znači suradnju sa slovenskom policijom", dodao je Božinović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas