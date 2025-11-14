Branitelj Vukovara: Ljudi koji su sudjelovali u ratu, nisu dobili priliku sudjelovati u razvoju države u miru

"Najveći krimen je svakako HDZ. On je taj koji ovu državu vodi sve ove godine s malim iznimkama. HDZ je taj koji je definirao politike prema ljudima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu i zapravo oni su odlučili da idemo politikom umirovljenja ljudi koji su sudjelovali u ratu. Nama se događa da ljudi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, nikad nisu dobili priliku sudjelovati dalje u stvaranju i razvoju te države u miru. Ako ste bili u ratu, trebali ste pružiti otpor da ne postanete umirovljenik, a ako ga niste pružili, vas je sustav gurao da postanete umirovljenik", kaže Đurović.