Branitelj Vukovara: Ljudi koji su sudjelovali u ratu, nisu dobili priliku sudjelovati u razvoju države u miru

Dražen Đurović, liječnik, branitelj Vukovara i HOS-ovac bio je gost N1 Studija uživo kod Nataše Božić. Odgovorio je na pitanje je li Hrvatska danas ona za koju se branitelji borili '91.
"Teško je to procijeniti. Hrvatska se jako promijenila i sad što smo očekivali, a što smo dobili bi trebalo ozbiljnije analizirati", kaže Đurović i dodaje da smatra da dignitet Domovinskog rata nije ugrožen.
"Državu imamo, funkcionalna je, gradi se i dalje, nije idealna, ali činjenica je da smo kroz ovih 35 godina otputovali prilično daleko", smatra Đurović.
Odgovorio je i na pitanje imaju li branitelji danas uživaju društveno poštovanje.
"Najveći krimen je svakako HDZ. On je taj koji ovu državu vodi sve ove godine s malim iznimkama. HDZ je taj koji je definirao politike prema ljudima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu i zapravo oni su odlučili da idemo politikom umirovljenja ljudi koji su sudjelovali u ratu. Nama se događa da ljudi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, nikad nisu dobili priliku sudjelovati dalje u stvaranju i razvoju te države u miru. Ako ste bili u ratu, trebali ste pružiti otpor da ne postanete umirovljenik, a ako ga niste pružili, vas je sustav gurao da postanete umirovljenik", kaže Đurović.
Pozdrav "Za dom spremni"
Je li ovaj pozdrav bio nešto što je obilježilo Domovinski rat, Đurović je rekao da to nije primijetio.
"Ne znam zašto neki eksploatiraju, ja tu temu ne bi nikad eksploatirao. Zauzimanje čvrste pozicije i gledanje preko nišana ne vodi nikuda", smatra Đurović koji je otkrio i jesu li se kao HOS-ovci "furali" na ustaše.
"Ne, toga nije bilo", rekao je.
Za kraj je otkrio smeta li ga zabrana ZDS-a na koncertima i javnim događanjima u Zagrebu.
"To je potpuno besmisleno, kuda to vodi. Ja razumijem Tomaševića, on tu vjerojatno plaća cijenu svoje stranke, ali to njega u konačnici neće dovest nikud", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
