Okrugli stol o Vukovaru, Ćipe: U Saboru je, osim mene, još četvero vukovarskih branitelja

Povjesničar, znanstveni savjetnik iz Hrvatskog instituta za povijest, dr. Davor Marijan, iznoseći kronologiju zbivanja, rekao je da je Vukovar bio izuzetno kompliciran za obranu s obzirom na izduženost uz granicu na Dunavu i moglo mu se pomoći samo iz Vinkovaca. Vukovar je u rujnu 1991. branilo oko 1500 branitelja i taj je broj narastao na 1800, da bi pred pad grada bio oko 750, rekao je Marijan.