"imaju pravo donijeti odluku"
Miljević o zabrani ZDS-a: “Ne vidim ništa protivno Ustavu u toj odluci Zagreba”
Odvjetnik Veljko Miljević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je izbor sudaca Ustavnog suda, prijedlog zaključka o zabrani pokliča ZDS Gradske skupštine Zagreba i ostale aktualnosti.
Podsjetimo, jučer je saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav saslušao svih 13 kandidata za suce Ustavnog suda.
"Kandidati su kalkulirali"
Veljko Miljević navodi da je taj dio uobičajen te "najmirniji" dio postupka izbora kandidata: "U ovom trenutku je bila situacija da saborski Odbor vidi kandidate. Zanimljiv je podatak, od 13 kandidata koji su jučer ispitivani pred saborskim Odborom u dvije grupe, devet je bilo u postupku izbora gdje smo dobili deset novih ustavnih sudaca, ali nismo dobili ovu trojicu. U tom smislu oni nisu novi kandidati. To je mirni dio postupka, vidim da je bila i vedra, srdačna atmosfera. Vrtjela su se neka pitanja od kojih su pola, za mene, bila manje važna, ali su bila i neka važnija pitanja, jedno od tih je je li ustavno i zakonito to što si je Ustavni sud u prosincu produžio mandat. Svaki student Pravnog fakulteta, koji završi Ustavno pravo, bi rekao da to nije ustavno i zakonito. Na poziciji tih kandidata za suce Ustavnog suda možda bih i ja vrtio tako odgovor. Važno pitanje, za mene je i indikativno, je institut izdvojenog mišljenja, to postoji u svim važnijim sudovima. Nužno se mora u važnim temama doći do toga da ljudi nemaju identičan stav, isključiti izdvojeno mišljenje, to ne ide. Kandidati su odgovarali čudno i zaokruženo na to pitanje, kalkulirali su".
"Ustavni sud nije Sabor"
Hoće li stavovi kandidata utjecati na odluku?
"Šeparović je rekao 'Ustavni sud nije Sabor, a suci nisu delegati stranaka.' Jako lijepo rečeno i moram mu poručiti da se slažem s njim, ali situacija je potpuno drugačija...", navodi.
Odvjetnik tvrdi da su odluke Ustavnog suda u zadnjih 15 godina bile produkt trenutačnog stanja i političke situacije u državi: "Onda kada Ivan Malenica kaže da bi to moralo preslikavati sliku iz Sabora, to je u direktnoj suprotnosti s ovim što kaže Šeparović, ali valjda i on zna što govori pa to i može slobodno govoriti. To se kod Ustavnog suda mora izbjeći."
"U Ustavni sud morate birati ljude koji su izrađeni mislioci do kraja i koji u malom prstu, noktu lijeve ruke imaju pravni sustav, a mi to odavno nemamo. Vidio sam strukturu ljudi u prvoj grupi od sedam ljudi je jedan ozbiljan kandidat, a u drugoj grupi četvorica. Oko tih pet ljudi će se vrtjeti ta tri. Nisam znao da li da se smijem ili plačem jer je Malenica rekao da vjeruje da među tih 13 ljudi valjda ima tri čovjeka za izabrati" dodao je.
Što ako se suci ne izaberu?
Što ako se ne izaberu tri ustavna suca?
"Neće valjda i do toga doći. Imamo već godinu i pol to natezanje. Ustavni sud može funkcionirati i s 10 ljudi. Ustavni sud je najvažniji, to je savjest države, društva. Ustav je za građane države ono što je Biblija za vjernike - sveto pismo. Ustav je ono na što se mora pozivati. Tko tumači i provodi odluke? Ustavni sud. U prosincu smo imali cirkus koji je prevršio svaku mjeru. Produžili su si mandat i u ponedjeljak je sve sanirano, ali je rečeno da je krivac što je došlo do takve situacije - Hrvatski sabor jer je upozoren da treba poduzeti radnje za izbor sudaca, a Ustavni sud može funkcionirati, a ne može ispunjavati svoju ustavnu zadaću ako nije u punom sastavu", govori Miljević.
"Lokalna uprava ima pravo donositi odluke i zaključke"
Gradska skupština Zagreba po hitnom je postupku uvrstila prijedlog zaključka o zabrani pokliča ZDS. Miljević je odgovorio na pitanje može li o tome odlučivati Ustavni sud: "Nema ni jednog elementa u tom zaključku koji bi bio protivan Ustavu ili bilo kojem zakonskom ili podzakonskom propisu. Uprava ima pravo donositi odluke i zaključke. Grad Zagreb je jedini grad u Hrvatskoj koji ima poseban ustavno-pravni status. Lokalna samouprava ima pravo neovisno od državne vlasti donositi odluke i provoditi odluke. To se može dovoditi u pitanje. Nisam vidio da je to kolidiralo s Ustavom i zakonima. Svaki se propis i odluka može dovoditi u pitanje."
Vlada može podnijeti ocjenu ustavnosti ovog zaključka?
"Nema takve situacije da netko tko se osjeća oštećenim donošenjem nekog akta nema pravnog sredstva da to pobija", odgovara.
