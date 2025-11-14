Miljević o zabrani ZDS-a: “Ne vidim ništa protivno Ustavu u toj odluci Zagreba”

Veljko Miljević navodi da je taj dio uobičajen te "najmirniji" dio postupka izbora kandidata: "U ovom trenutku je bila situacija da saborski Odbor vidi kandidate. Zanimljiv je podatak, od 13 kandidata koji su jučer ispitivani pred saborskim Odborom u dvije grupe, devet je bilo u postupku izbora gdje smo dobili deset novih ustavnih sudaca, ali nismo dobili ovu trojicu. U tom smislu oni nisu novi kandidati. To je mirni dio postupka, vidim da je bila i vedra, srdačna atmosfera. Vrtjela su se neka pitanja od kojih su pola, za mene, bila manje važna, ali su bila i neka važnija pitanja, jedno od tih je je li ustavno i zakonito to što si je Ustavni sud u prosincu produžio mandat. Svaki student Pravnog fakulteta, koji završi Ustavno pravo, bi rekao da to nije ustavno i zakonito. Na poziciji tih kandidata za suce Ustavnog suda možda bih i ja vrtio tako odgovor. Važno pitanje, za mene je i indikativno, je institut izdvojenog mišljenja, to postoji u svim važnijim sudovima. Nužno se mora u važnim temama doći do toga da ljudi nemaju identičan stav, isključiti izdvojeno mišljenje, to ne ide. Kandidati su odgovarali čudno i zaokruženo na to pitanje, kalkulirali su".