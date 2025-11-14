Oglas

Obavijest DIRH-a

Lidl povlači proizvod, otkriven alergen koji nije označen

N1 Info
14. stu. 2025. 08:34
28.02.2025., Zagreb - Bojkot ovog petka nije toliko izrazen, parkinzi ispred trgovackih lanaca su puni. Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Državni inspektorat obavještava potrošače o opozivu proizvoda Vemondo Spaghetti od crvene leće, 500g, LOT 162210, EAN4056489206828, rok trajanja 03.07.2026., zbog utvrđenog alergena – glutena koji nije označen na proizvodu.

Osobe koje nisu alergične na gluten mogu konzumirati proizvod bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004, naovdi DIRH.

Špagete
DIRH

Obavijest o opozivu dostupna je na web stranici subjekta.

Podaci o proizvodu:

  • Dobavljač: Spaichinger, Njemačka
  • Maloprodaja: Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Velika Gorica
  • Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima
