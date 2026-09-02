Brent Sadler: Istekao ugovor o partnerstvu N1 i CNN-a
Dugogodišnje partnerstvo televizije N1 i američke medijske kuće CNN okončano je nakon što je 31. kolovoza ove godine istekao ugovor o suradnji. N1 nastavlja poslovati kao neovisna regionalna informativna medijska organizacija, zadržavajući svoje uređivačke standarde.
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„Adria News potvrđuje da je ugovor N1 o partnerstvu s CNN-om okončan istekom važećeg ugovornog razdoblja, 31. kolovoza 2026. godine, nakon naše odluke da taj aranžman ne produljimo“, izjavio je izvršni direktor za informativni program Adria News Networka (ANN) Brent Sadler.
Sadler je zahvalio CNN-u na dragocjenom partnerstvu i doprinosu N1 tijekom prethodnih godina.
„N1 će nastaviti poslovati kao neovisna regionalna informativna medijska organizacija, zadržavajući svoje uređivačke standarde i posvećenost publici diljem Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije“, poručio je izvršni direktor za informativni program ANN-a.
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