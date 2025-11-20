Brodogradilište: Anušić prešutio 22 milijuna eura nepodmirenih obveza

Ministra pozivaju da uskladi svoje javne nastupe s razinom funkcije koju obnaša i da odgovori barem na jedan od brojnih službenih e-mailova koje su mu u kontinuitetu upućivali tijekom protekle godine, kao i da javno objavi sva vještačenja i dokumentaciju vezanu uz projekt. Samo tako će istina biti potpuno transparentna i dostupna javnosti, poručuju iz BSO-a.