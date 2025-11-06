Brodosplit podnio kaznenu prijavu protiv djelatnika MORH-a

Brodosplitovo Brodogradilište specijalnih objekata (BSO) podnijelo je kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu i Sigurnosno-obavještajnoj agenciji protiv pojedinih osoba u Ministarstvu obrane zbog "kaznenih djela protiv Republike Hrvatske", doznaje se u brodogradilištu.
Kako BSO navodi u priopćenju, prijava se odnosi na postupanja i odluke pojedinih osoba Ministarstva obrane u provedbi ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova, projekta od strateškog značaja za obrambeni sustav i sigurnost Republike Hrvatske.
"Tijekom višegodišnje provedbe projekta uočene su radnje koje na čudan, nelogičan i teško objašnjiv način djeluju protiv interesa Republike Hrvatske i njenih obrambenih snaga, te nanose izravnu štetu BSO-u kao izvođaču, ali i obrambenom sustavu u cjelini. BSO smatra svojom dužnošću upozoriti na okolnosti koje upućuju na moguće postupanje suprotno nacionalnim interesima i načelima transparentnog upravljanja državnim resursima", kaže se u priopćenju.
Podnošenje kaznene prijave nije usmjereno protiv hrvatskih institucija, već je motivirano isključivo potrebom da se zaštite pravni i gospodarski interesi društva te javni interes i sigurnost Republike Hrvatske, poručuje BSO.
Dodaju kako u potpunosti vjeruju u profesionalnost i neovisnost DORH-a i drugih nadležnih tijela, te će u cijelosti surađivati s njima tijekom izvida i istrage. S obzirom da je postupak u tijeku, BSO neće dodatno komentirati predmet dok nadležna tijela ne donesu službene odluke.
Tomislav Debeljak, vlasnik Brodosplita, potpisao je ugovor za izgradnju ukupno pet ophodnih brodova od kojih je isporučio tek dva. Nedavno je raskinuo ugovor koji je potpisao s Ministarstvom obrane o izgradnji preostala tri broda, te sada podnio kaznenu prijavu.
Projekt izgradnje obalnih ophodnih brodova počeo je u prosincu 2014. godine, tadašnja ukupna vrijednost mu je bila 51 milijun eura, a do danas je BSO Ministarstvu obrane isporučio dva ophodna broda - "Umag" i "Omiš".
Prvi brod je s isporukom kasnio četiri godine, a drugi je isporučen početkom ove godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
