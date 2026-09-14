OMILJENO PRIJEVOZNO SREDSTVO
Cijelo ljeto ste pedalirali. Provjerili smo koliko košta servisiranje bicikla, ali i pojedinačni popravci
Bicikl je svepopularno prijevozno sredstvo, a na ulicama Zagreba i drugih gradova puno je više biciklista nego što ih je bilo prije deset i više godina.
Sezona vožnje biciklom veže se uz lijepo vrijeme i obično traje od ranog proljeća do kasne jeseni. No iz godine u godinu toplo vrijeme traje sve duže, često se protežući već od kraja veljače pa do konca studenoga, jedino što tada biciklistima valja prilagoditi odjeću vremenskim uvjetima.
Bicikl bi trebalo servisirati prije početka svake sezone vožnje no mnogi preporučuju servis i prije zime nakon što je bicikl u proljeće i ljeti bio u stalnom pogonu. Serviseri kažu kako servisiranje bicikla uoči zime znači manje brige u proljeće kada ih većina biciklista ponovno "zajaši", a pogotovo za one koji s bicikla ne silaze čak ni zimi.
Mali servis skuplji nego ranije
Provjerili smo trenutne cijene servisiranja bicikla i pojedinačnih popravaka u nekoliko servisa za bicikle koji imaju istaknute cjenike na svojim mrežnim stranicama. Servisiranje bicikla danas je nešto skuplje nego prije dvije ili tri godine.
Osnovni ili tzv. mali servis koji bi, ako se bicikl vozi često, trebalo obaviti svakih tri do šest mjeseci, uključuje podešavanje kočnica i mjenjača, podmazivanje lanca i sajli, kontrolu vijaka i pumpanje guma. Prije dvije godine koštao je od 20 do 45 eura, ovisno o pojedinom servisu, a sada košta između 40 i 50 eura, što je u prosjeku četrdesetak posto više.
Cijene generalnog servisa mahom iste
Veliki servis, koji neki zovu i "srednjim" jer postoji i onaj najveći - generalni, uza sve radnje iz malog servisa uključuje još centriranje kotača, detaljno čišćenje pogonskog sklopa i podmazivanje ležajeva glavčine. Prije dvije godine takav servis koštao je između 60 i 100 eura, a sada je između 70 i 100 eura i nije značajnije poskupio.
Generalni servis preporučuje se jednom godišnje ili nakon prijeđenih 1.500 kilometara, a podrazumijeva potpuno rastavljanje bicikla, detaljno čišćenje svih dijelova, provjeru i eventualnu zamjenu svih ležajeva te ponovno sastavljanje.
Prije dvije godine generalni servis bicikla koštao je između 100 i 150 eura, ovisno o kojem servisu je riječ, a cijene su i danas uglavnom iste.
Zamjena guma, podešavanje kočnica...
Što se tiče pojedinačnih popravaka mimo servisa, jer bicikli se u vožnji poprilično troše, cijene u dostupnim cjenicima u ovim su rasponima:
KOTAČI
zamjena gume/zračnice: 6 - 15 €
zamjena gume: 15 - 25 €
krpanje zračnice: 9 €
centriranje kotača male zakrivljenosti: 10 - 17 €
centriranje kotača velike zakrivljenosti: 15 - 20 €
zamjena žbice kotača s centriranjem: 20 - 25 €
preslagivanje kotača: 25 - 35 €
KOČNICE
podešavanje kočnica: 6 - 10 €
zamjena pakni i čeljusti: 9 - 15 €
zamjena sajle kočnice s podešavanjem: 8 - 15 €
ugradnja hidraulične disk kočnice s odzračivanjem: 11 - 25 €
ugradnja bužira disk kočnice (po kočnici): 20 - 22 €
UPRAVLJAČKI DIO
servis ležaja vilice (eksterni bužiri): 15 €
zamjena ležaja vilice: 20 €
ugradnja vilice sa servisom ležaja: 20 - 35 €
ugradnja rogova: 5 - 7 €
ugradnja gripova: 5 - 7 €
ugradnja upravljača: 12 - 15 €
skraćivanje upravljača: 10 - 12 €
POGONSKI DIO
čišćenje i podmazivanje pogona: 15 - 30 €
ugradnja pogonskog ležaja: 10 - 20 €
ugradnja pogona 10 - 15 €
podešavanje mjenjača: 10 - 20 €
ugradnja lanca: 7- 15 €
ugradnja ručice mjenjača s podešavanjem: 8 - 17 €
zamjena sajle mjenjača s podešavanjem: 8 - 15 €
podešavanje brzina: 12 - 17 €
spajanje lanca: 6 - 10 €
ugradnja pedala: 2 - 5 €
servis pedala: 35 €
Cijena nultog servisa, odnosno sastavljanja bicikla je između 30 i 50 eura, a za hitan servis istog ili sljedećeg dana obično treba nadoplatiti od 30 do 40 eura.
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