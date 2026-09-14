Cijelo ljeto ste pedalirali. Provjerili smo koliko košta servisiranje bicikla, ali i pojedinačni popravci

Bicikl bi trebalo servisirati prije početka svake sezone vožnje no mnogi preporučuju servis i prije zime nakon što je bicikl u proljeće i ljeti bio u stalnom pogonu. Serviseri kažu kako servisiranje bicikla uoči zime znači manje brige u proljeće kada ih većina biciklista ponovno "zajaši", a pogotovo za one koji s bicikla ne silaze čak ni zimi.