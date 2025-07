Cijene goriva prepuštene tržištu. A što će biti s plinom? Stručnjak: "Stanje je stabilno"

"Glavni pokazatelj cijene plina u Europi je cijena na TTF-u (Title Transfer Facility) robnoj burzi u Rotterdamu u Nizozemskoj gdje se najviše trguje plinom. Zapravo je za većinu europskih zemalja cijena plina na TTF-u referentna cijena. A i tamo je relativno stabilno stanje. Protekla dva mjeseca cijena plina na TTF-u bila je od 32 do 35 eura po megavatsatu. Tamo također nema naznaka neke globane nestabilnosti, a neki gadan poticaj morao bi biti da se to promijeni. Drugim riječima, da se dogodi neko zaista veliko ratno djelovanje po plinskim ili naftnim kapacitetima, a to se ne dešava", objašnjava.