Čistoća masovno zapošljava, ovo su uvjeti

Djelatnici se traže za usluge odvoza otpada, obrade građevinskog materijala, za sanaciju ilegalnih deponija, pranje i čišćenje ulica te brojne druge poslove. A osim djelatnika u Čistoći, Holding traži i 12 vozača u podružnici Zrinjevac
U Zagrebačkom holdingu i dalje postoji kronični manjak operativnih radnika, posebice u Zrinjevcu i Čistoći, koji su zaduženi za uređenje gradskog zelenila te brigu o čistoći metropole. I dok je dio kadra u pojedinim podružnicama, poput Gradskih groblja, popunjen stranim djelatnicima, u tijeku je niz aktivnih natječaja za zapošljavanje na drugim pozicijama. Čistoća tako, kako stoji na internetskim stranicama, traži više komunalnih radnika, kako na terenu, tako i na samom odlagalištu Prudinec-Jakuševec, piše Večernji list.
Djelatnici se traže za usluge odvoza otpada, obrade građevinskog materijala, za sanaciju ilegalnih deponija, pranje i čišćenje ulica te brojne druge poslove. Kandidatima se nudi ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci te mjesečnu bruto plaću od 1.372,56 eura koja se uvećava za pola posto po godini radnog staža. Među bonusima su i mjesečni dodaci od 176,66 eura te plaćena godišnja ZET-ova karta za javni i međugradski prijevoz, a kolektivnim ugovorom zajamčeni su im i godišnja nagrada, regres, božićnica, poklon za Uskrs te dar za djecu povodom Svetog Nikole.
Što se tiče uvjeta, potrebna je jedino fizička sposobnost za rad, što znači da se mogu javiti i oni koji su završili tek osnovnu školu. A osim što će se brinuti o utovaru i istovaru otpada i pranju gradskih ulica, opis posla uključuje i rad na drobilici i separatoru za građevinski otpad te ostale pomoćne poslove.
A osim djelatnika u Čistoći, Holding traži i 12 vozača u podružnici Zrinjevac. Njihov je posao upravljati vozilima iz voznog parka Zrinjevca, što uključuje i rad u zimskoj službi, a kao preduvjet traže se završenja srednja škola te vozačka dozvole B i C kategorije. Potrebna je i najmanje jedna godina iskustva, a valja usto priložiti i svjedodžbu o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača KOD 95. Koliku će oni plaću imati nije navedeno u natječaju. Valja spomenuti da prvi natječaj traje do 30. siječnja, odnosno petka, a drugi do ponedjeljka.
Holding je od kraja prošle godine odlučio zakoračiti i u tržište stranih radnika. – Zagrebački holding pokrenuo je postupak zapošljavanja radnika iz trećih zemalja, sedmero za poslove grobara u podružnici Gradska groblja te 23 radnika u podružnici Zagrebačke ceste na poslovima asfaltera i cestara.
Prve strane radnike najavio je predsjednik uprave Ivan Novaković u listopadu, kazavši da će na poslovima grobara, i to za plaću od 1500 eura, raditi Filipinci. A da se na poziciji cestara također razmatraju inozemni radnici, potvrdila je nedugo nakon toga i dogradonačelnica Danijela Dolenec. – Nažalost, u specifičnim zanimanjima kao što je, primjerice, grobar, više su puta provedeni neuspješni natječaji. S obzirom na to, Holding je pokrenuo takozvani test tržišta rada. Pozicija asfaltera u Zagrebačkim cestama također zahtijeva pokretanje testa tržišta rada, s ciljem zaposlenja inozemnih radnika – kazala je Dolenec tom prigodom
Najava o zapošljavanju stranaca na radna mjesta u Holdingu izazvala je, s druge strane, burnu reakciju među već zaposlenim djelatnicima, a najglasniji je među njima bio Mumin Hodžić, predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće. Kako je objasnio u više navrata, problem Holdingovi radnici nemaju sa strancima, već činjenicom da se na ovaj način zaobilazi domaća radna snaga koja je, tvrdi, itekako zainteresirana za rad.
