Čistoća masovno zapošljava, ovo su uvjeti

Djelatnici se traže za usluge odvoza otpada, obrade građevinskog materijala, za sanaciju ilegalnih deponija, pranje i čišćenje ulica te brojne druge poslove. Kandidatima se nudi ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci te mjesečnu bruto plaću od 1.372,56 eura koja se uvećava za pola posto po godini radnog staža. Među bonusima su i mjesečni dodaci od 176,66 eura te plaćena godišnja ZET-ova karta za javni i međugradski prijevoz, a kolektivnim ugovorom zajamčeni su im i godišnja nagrada, regres, božićnica, poklon za Uskrs te dar za djecu povodom Svetog Nikole.