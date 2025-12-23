Skupština Zagrebačkog holdinga imenovala novog člana Uprave

Nakon provedenog javnog natječaja, Skupština društva Zagrebački holding, koju čine gradonačelnik Tomislav Tomašević te zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet, na sjednici održanoj je imenovala novog člana Uprave.
Oglas
Riječ je o Miljenku Hrmanu, magistru tehničkih znanosti s dugogodišnjim menadžerskim iskustvom, koji je u složenim organizacijama upravljao strateškim projektima, razvojem te investicijama u području energetike, industrije i proizvodnje.
U INA - Industriji nafte upravljao je procesima modernizacije i realizacije kapitalnih investicija te vodio sustave održavanja u proizvodnji nafte i plina. U koncernu Agrokor i njegovu društvu Konzum rukovodio je investicijama i upravljanjem nekretninama.
Kao direktor i član uprava tvrtki u sklopu Weitzer Holdinga bio je odgovoran za upravljanje proizvodnjom, operativnu učinkovitost te razvoj proizvodnih i industrijskih procesa. Hrman je također suosnivač i direktor start-up tvrtke Probotica.
U Upravi Zagrebačkog holdinga Hrman će biti zadužen za realizaciju strateških projekata Grupe Zagrebački holding, poput Projekta Zagreb i Centra za gospodarenje otpadom, a dužnost preuzima 9. veljače 2026. godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas