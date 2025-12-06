A što se točno dogodilo, nakon što je cijela priča izašla u javnost, pojasnila je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Ona je navela prije mjesec i pol dana da je iz sobe u kojoj radi bila otuđena čokolada i da je zbog toga osoba koja je vidljiva na videosnimci prijavljena Etičkom povjerenstvu. Naglasila je da nije problem u vrijednosti otuđene stvari, već o izgubljenom povjerenju i da je samo u tom smislu zatraženo očitovanje Etičkog povjerenstva.