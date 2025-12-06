"povreda etičkog kodeksa"
"Čokogate": Zaposlenik koji je uzeo čokoladu sa stola riječke gradonačelnice dobio — opomenu
Riječka gradonačelnica saznala je što se točno dogodilo kada je pogledala videosnimku
U dosadašnjem mandatu nove riječke gradonačelnice Ive Rinčić ništa nije odjeknulo u javnosti kao afera čokogate, koja je sada dobila epilog jer je povjerenik za etiku, a sukladno Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, ocijenio da je došlo do lakše povrede Etičkog kodeksa, piše Novi list.
To znači da osim opomene zaposleniku koji je uzeo čokoladu iz salona Grada Rijeke neće biti utjecaja na njegova prava u vezi s radom. Potvrdili su to u Gradu Rijeci.
Simbolična vrijednost
"Povjerenik za etiku je u vezi predmetnog slučaja dovršio postupanje sukladno Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke te donio Izvješće s nalazom i mišljenjem. Na temelju svih prikupljenih i raspoloživih podataka, povjerenik je pritužbu ocijenio osnovanom u smislu da je ponašanje zaposlenika bilo suprotno odredbama Etičkog kodeksa prema kojima su u obavljanju svojih zadaća službenici i namještenici dužni voditi računa da ne umanjuju osobni ugled, ugled Grada te povjerenje građana i pravnih osoba u službu i upravna tijela Grada", pojasnili su Upravnom odjelu za opće poslove Grada Rijeke.
Nakon toga pojašnjeno je postupanje Povjerenika za etiku i resornog pročelnika.
"S obzirom na utvrđene okolnosti samog događaja i na činjenicu da se radilo o robi simbolične vrijednosti, povjerenik je utvrdio da je došlo do lakše povrede Etičkog kodeksa, te je s tim u svezi nadležnom pročelniku upravnog odjela za opće poslove predložio izricanje opomene zbog lake povrede službene dužnosti, a sve u svrhu poticanja savjesnog i odgovornog postupanja konkretnog zaposlenika te općenito međusobnog povjerenja i suradnje u odnosima između službenika i namještenika.
Nastavno na dostavljeno Izvješće, nadležni pročelnik je pokrenuo postupak zbog lake povrede službene dužnosti i donio odluku o izricanju opomene. Rješenje je dostavljeno zaposleniku koji na isto može uložiti žalbu Službeničkom sudu u Primorsko-goranskoj županiji. Navedena odluka nema izravnog utjecaja na prava zaposlenika u vezi s radom te se rješenje pohranjuje u osobni očevidnik zaposlenika", zaključili su u Gradu Rijeci.
Izgubljeno povjerenje
A što se točno dogodilo, nakon što je cijela priča izašla u javnost, pojasnila je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Ona je navela prije mjesec i pol dana da je iz sobe u kojoj radi bila otuđena čokolada i da je zbog toga osoba koja je vidljiva na videosnimci prijavljena Etičkom povjerenstvu. Naglasila je da nije problem u vrijednosti otuđene stvari, već o izgubljenom povjerenju i da je samo u tom smislu zatraženo očitovanje Etičkog povjerenstva.
Iz Policijske prave primorsko-goranske, kada su saznali za otuđenje čokolade, pitali su riječku gradonačelnicu želi li prijaviti krađu, ali ona je to odbila. Riječka gradonačelnica saznala je što se točno dogodilo kada je pogledala videosnimku na kojoj je vidljivo da je nekoliko ljudi, zaposlenika Gradske uprave, premještalo namještaj u radnom salonu gradonačelnice Rinčić, a snimka pokazuje i da je jedan od njih uzeo čokoladu sa stola i spremio je u svoj džep.
