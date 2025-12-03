Rinčić: Ne bih se više osvrtala na prošlost, nas muče problemi građana

Osuđujem svaki oblik nasilja koji se pojavljuje eventualno i na riječkim ulicama, koji treba, ako je bilo propusta, biti osuđen. Isto tako, vjerujem da u Rijeci ima puno više antifašista nego ih je bilo na skupu, da živjeti i raditi u duhu antifašista ne znači nužno biti na skupovima nego boriti se i na drugi način, naglasila je.