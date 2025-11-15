'CRNI' MJESEC
Crni petak već uvelike traje. Popusti pljušte sa svih strana, obratite pažnju na četiri glavna savjeta
Crni petak odavno nije samo jedan dan, posljednji petak u studenome, kada se tradicionalno diljem svijeta roba kupuje na velikim popustima, čak i do 90 posto.
Crni petak vremenom se proširio i na tzv. 'Crni tjedan' pa i na 'Crni mjesec'. Štoviše, taj 'Crni mjesec' polako izlazi iz okvira samog studenoga pa neke internetske trgovine i ove godine nude popuste pod etiketom 'Crnog petka' još od sredine listopada.
Web-shopovi se odreda uključuju u tu akciju velikih rasprodaja s golemim popustima, a iz godine u godinu sve je više i fizičkih ne samo online trgovina koje nude uštede na odabrani asortiman gotovo svih kategorija proizvoda, a ponajviše odjeće, obuće, elektronike i kozmetike. A nakon Crnog petka kupce na internetu čeka još i tzv. Cyber Monday koji će ove godine biti u ponedjeljak, 1. prosinca.
Lani Hrvati potrošili 136 milijuna eura
I u Hrvatskoj već godinama Crni petak obilježava silna potrošačka groznica jer je to izvrsna prilika da se jeftino obnovi garderoba, a dio božićne kupovine obavi ranije.
Lani je na Crni petak prema podacima Porezne uprave u domaćim trgovinama bilo izdano oko 5,5 milijuna računa te potrošeno 122,6 milijuna eura ili 7,6 posto više nego 2023. godine. Hrvatska gospodarska komora (HGK) baratala je još većim iznosom potrošenim tijekom prošlogodišnjeg Crnog petka - 136,8 milijuna eura, što je po njihovim podacima bilo 7,49 posto više nego prethodne godine.
Savjeti potrošačima uoči Crnog petka
Udruge za zaštitu potrošača uoči Crnog petka redovito objavljuju savjete kupcima na što da pripaze i obrate pažnju.
Isticanje cijena
Na svim proizvodima i kod fizičke i online kupnje, mora biti istaknuta snižena cijena, ali i najniža cijena u zadnjih 30 dana. To će potrošačima pomoći pri provjeri je li istaknuti popust pravi.
Povrat robe i rokovi
Neki trgovci vraćaju novac za vraćenu robu, neki daju vrijednosne bonove za kupnju kod njih, neki mijenjaju za neki drugi proizvod, a neki ništa od toga. Različite su prakse i u rokovima u kojima se roba može vratiti. Negdje je to 7 dana, negdje 14, a negdje 30 dana. Sve to treba provjeriti u prodavaonici prije kupnje.
Online kupovina
Kupci trebaju biti oprezni pri online kupnji jer na internetu ima više od 6.000 lažnih, prevarantskih stranica. Prije online kupovine poželjno je provjeriti internetsku stranicu na besplatnom servisu iffy.cert.hr.
Roba kupljena putem weba može se vratiti u roku od 14 dana od dana kupnje bez navođenja razloga (troškove povrata snosi potrošač), a trgovac je dužan potrošaču vratiti novac u roku od 14 dana od dana primitka robe.
Račun i jamstveni list
Za sve proizvode kupljene na Crni petak vrijede odredbe zakona koje se odnose na materijalni nedostatak i jamstvo. Preporučuje se sačuvati račun i jamstveni list.
Sve uočene nepravilnosti treba prijaviti tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata.
U 50-ak trgovina već došao Crni petak
Donosimo popis pedesetak online trgovina, platformi i webshopova fizičkih trgovina koje već nude popuste povodom Crnog petka.
About You (svakodnevna i lukszna odjeća) - do 70%
Adorama (tehnološki uređaji ) - do 80%
Adrialece (kontaktne leće, otopine i proizvodi za njegu očiju) - do 80%
Agoda (online platforma za rezervaciju putovanja i smještaja)
Aliexpress (globalna platforma za prodaju raznovnrsnih proizvoda)
Answear (odjeća, obuća i modni dodaci)
Astratex (donje rublje, kupaći kostimi, pidžame)
AVG (antivirusna zaštita i sigurnost na internetu)
BabyBjörn (asortiman za bebe)
Bazzar (web-platforma za kupovinu kod provjerenih prodavača)
CCC (stilska obuća i odjeća, torbe, modni dodaci)
CDKeys (digitalni ključevi za videoigre, softver i pretplate)
Cropp (odjeća i obuća za mlade)
Douglas (kozmetika, parfemi)
Ecipele (obuća i modni dodaci za obuću)
Elipso (elektronika i kućanski aparati)
Emmezeta (namještaj, bijela tehnika, kućanski aparati)
Factcool (odjeća i obuća)
Geekbuying (tehnološki gadgeti) - do 50%
Harvey Nichols (odjeća, obuća i kozmetika) - do 40%
iHerb (zdrava hrana i dodaci prehrani)
IKEA (namještaj i oprema za dom)
JYSK (namještaj, madraci, dekorativni dodaci za dom...)
Kinguin (videoigre i softverski ključevi)
Lelosi (sportska odjeća) - do 80%
Lesnina (namještaj i oprema za dom)
Links (elektronika i računalna oprema)
Malinca (zdrava hrana, eko proizvodi)
Mall.hr (elektronika, igračke, bijela tehnika)
Mikronis (računala, gaming i tehnološka oprema)
Modivo (ekskluzivna moda)
Mohito (ženska moda)
Muziker (glazbeni instrumenti i oprema)
Nike (sportska obuća i odjeća)
Notino (kozmetika i parfemi)
Pevex (alat, građevinski materijal, bijela tehnika...) - do 80%
Pink Panda (šminka i skincare proizvodi)
Prima (namještaj) - do 80%
Puma (sportska odjeća i obuća)
Sinsay (odjeća, obuća i dodaci za mlade)
SoundCore (zvučnici, slušalice, audio prema)
Sudoper (kuhinjski uređaji i oprema)
Temu (online platforma s ponudom raznovrsnih proizvoda)
Wolt (platforma za dostavu hrane i proizvoda)
Zalando (moda)
Zebra (dječje igračke i odjeća)
