Cvjećari se žale na rast troškova: "Kada je riječ o cijenama cvjetnih aranžmana za Sve svete..."

"Rast ulaznih troškova, toleriranje kupnje cvjećarskih proizvoda na veliko od fizičkih osoba, poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava i pravnih osoba koje nisu registrirane za cvjećarstvo, za razliku od onih kojima je to primarna djelatnost, te rad na crno i nelegalna prodaja putem društvenih mreža, neki su od najvećih izazova s kojima se suočava cvjećarska struka i koji utječu na poslovanje i održivost te djelatnosti", rekli su za Hinu u HOK-u.