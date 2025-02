Dabro otkrio kod koga je puška: “Kad vam je već dao snimke, što vam nije dao i pušku jer je kod njega”

Podijeli :

Borna Jaksic / Pixsell

Josip Dabro, bivši ministar poljoprivrede, sada saborski zastupnik i glavni tajnik Domovinskog pokret okupio je novinare u sjedištu stranke te se obrušio na Nediljka Dujića i Marija Radića.

Dujića je optužio da mu podmeće i ocrnjava ga kako ne bi otkrio sve afere koje je skrivao u Hrvatskim šumama, dok je bio predsjednik Uprave.

Marija Radića, predsjednika stranke DomINo je optužio da je namjerno pustio snimku njega kako puca iz kalašnjikova, kako bi ga diskreditirao: “Kad vam je već dao snimke, što vam nije dao i pušku jer kod njega. Radio se o puški mogo oca, koja za mene ima veliku sentimentalnu vrijednost”, istaknuo je.

Na pitanje zašto tek danas kaže da je kalašnjikov kod Radića, Dabro je rekao “Zašto biste vi to trebali znati”, dodavši kako mu je policija rekla da ne komentira ništa za vrijeme istrage. Na inzistiranje novinara i dalje nije htio reći zašto to tek sada govori.

Na upit da je poticao i djecu na korištenje oružja te kako se on osobo osjeća zbog toga, Dabro je i dalje ponavljao da je to predmet istrage. “I na sudu ću odgovarati za to i neću komentirati to.”

“Ponosan sam na svoj rad u ministarstvu i čak sam podigao ljestvicu ponašanja”, istaknuo je, prenosi Dnevnik.hr.

