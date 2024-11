Habijan o izmjeni propisa: Otvoreni smo za razgovor o institutu ‘6+6’

Podijeli :

Nakon što je bivši ministar Vili Beroš uputio Vladi zahtjev za ostvarivanjem prava '6+6', u javnosti se vodi rasprava koliko je institut '6+6' podložan zlouporabi. Ministar pravosuđa Damir Habijan kazao je da je Vlada otvorena za razgovor o eventualnoj izmjeni propisa.

Ministar pravosuđa Damir Habijan, istaknuo je da uhićenje bivšeg ministra Vilija Beroša u sklopu afere “mikroskop”, pokazuje da Vlada daje podršku institucijama.

“Vratio bih se na ono što sam rekao već nekoliko puta. Ovaj slučaj je samo dokaz da Vlada i resorno ministarstvo pružaju podršku svim nadležnim institucijama u borbi protiv korupcije”, rekao je za HRT.

“Većina je stabilna, rejting stranke je stabilan”

Kako je naglasio, “nema nedodirljivih, to je osnovna i glavna poruka, neovisno o funkciji koju obnašate”.

“Ne vidim utjecaj na Vladu. Većina je stabilna, rejting stranke je stabilan i mislim da se treba usmjeriti na ono što Vlada radi dobro, a puno je stvari koje jesu dobre”, kazao je.

Istaknuo je primjere visoke zaposlenosti, povišenje kreditnog rejtinga te je ponovio da je korupcija apsolutno nedopustiva.

“Takve svari se neće tolerirati”, ustvrdio je.

Beroš podnio zahtjev Vladi, ne vraća se u bolnicu

Habijan nije htio komentirati detalje slučaja, ali je ukazao kako je promjenom propisa, članovima Vlade ukinut imunitet ako se radi o sumnji na korupciju.

“Ne mogu komentirati ove činjenice. To je stvar postupka i rasvijetlit će se tamo gdje treba, pred nadležnim tijelima”, naglasio je.

“Kada govorimo o članovima Vlade, izmijenili smo zakon gdje su oni imali imunitet. Ako se radi o kaznenim koruptivnim djelima, taj imunitet više ne postoji. Mislim da smo pokazali da je nulta tolerancija po pitanju korupcije”, kazao je.

Govoreći o eventualnoj promjeni instituta 6+6, kazao je “kako su uvijek otvoreni da se i o tome razgovara”.

“To ovisi od osobe do osobe hoće li to pravo iskoristiti. Teško mi je govoriti u nečije ime je li to prikladno ili ne”, dodao je.

Curenje podataka

Habijan se osvrnuo i na zabrinutost dijela javnosti koji tvrde kako novi propisi o curenju podataka ugrožavaju medijske djelatnike.

“Mislim, a to sam već komentirao, s obzirom da sam 13 godina bio odvjetnik i uključen u postupke, nevjerojatno mi je da istovjetno, kada imate postupak u fazi tajnih izvida, da paralelno imate livestream postupka i prijenos na medijima. Mislim da to nije dobro”, rekao je.

Kako kaže, “kroz medije, oni koji su obuhvaćeni istragama, saznaju podatke i mogu kompromitirati postupak”.

“Naglasio bih da dosad i prije nego što je čl. 307.a uvršten u Kazneni zakon, imate čl. 307., koji isto tako govori, na neki način brani, da se podaci koji su označeni tajnim, izlaze van”, nastavio je.

“Javni interes je da DORH, kada obavi određenu radnju – to komunicira. To ne može biti Vlada, niti ministar”, dodao je.

“To je bilo već puno puta komentirano. Kada govorimo o čl. 307.a, tamo su taksativno navedene osobe koje mogu biti počinitelji kaznenog djela. To su pravosudni dužnosnici, vještaci, svjedoci, zastupnici, odvjetnici, vježbenici. To je jasno propisano. To nisu novinari. Još jednom, novinari nisu obuhvaćeni tim kaznenim djelom”, zaključio je.

Milanović ponovno kaže da će pomilovati sve koji budu osuđeni zbog lex AP

“Nije prvi put da krši propise”

Ministar je komentirao i najavu predsjednika Zorana Milanovića koji je najavio da će svi oni, koji po postojećem zakonu budu osuđeni zbog curenja podataka – biti pomilovani.

“Nije prvi put da dotični krši pozitivne propise, meni je nevjerojatno da je netko tko je prisegnuo na Ustav RH, tko se obvezao da će poštivati pozitivne propise, a Kazneni zakon je pozitivan propis, štoviše – organski zakon, da javno kaže da ga neće poštivati”, rekao je.

Dodao je kako ne zna govori li “on to jer je i sam priznao da je prekršio taj propis”.

“Pozivanje na kršenje kaznenog zakona od strane dotičnog nije nešto što je pohvalno”, dodao je.

