"Tu je puno otvorenih pitanja, želimo da se to istraži. A gradonačelnik svake godine donosi najmanje rebalans proračuna, koji ima oko 30.000 stavki, koje su skupne. Nije to odobrenje, to je rebalans. To kako je to prikazano je isto smijurija. Do tih zapisnika može doći bilo tko. U Zagrebu je mnoštvo sportskih objekata koje treba održavati ili obnavljati, zbog čega nije bilo čudno što se tražilo povećanje u rebalansu."