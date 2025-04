Prljave kampanje pred lokalne izbore. Stručnjak: “Afera Hipodrom otvorila je jednu malu baru”

Podijeli :

Svaku predizbornu kampanju neizostavno prate skandali - stvarni ili izmišljeni, afere i glasine. Ukratko, izvlačenje prljavog rublja na vidjelo. O količini tog 'veša' ovisi hoće li kampanja biti uobičajeno prljava ili prljavija.

Službena kampanja za lokalne izbore 18. svibnja započet će najkasnije 3. svibnja objavom svih pravovaljanih kandidatura te kandidacijskih lista i neće dugo trajati, tek dva tjedna. No, pretkampanja odavno traje i mnogi su u njoj već mjesecima, neki čak i godinu dana.

U pretkampanji je zasad bilo izvlačenja prljavog rublja, pokušaja diskreditacije protukandidata i stvaranja afera od kojih su neke u međuvremenu dobile i pravosudni zaplet. U Zagrebu, primjerice, afera Hipodrom u kojoj su policija i USKOK poduzeli akciju jutro nakon isteka roka za predaju kandidacijskih lista. U toj aferi na udaru je zagrebačka vlast predvođena gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i Možemo, dok su se među akterima s druge strane pojavljivali, doduše kao statisti, neki Tomaševićevi protukandidati.

Kekin, Ninčević-Lesandrić, Matijević…

Dijelom te pretkampanje može se smatrati i nedavno privođenje Mile Kekina, supruga saborske zastupnice i članice Možemo Ivane Kekin. U Splitu, pak, nedugo nakon najave kandidature Ivane Ninčević Lesandrić za županicu splitsko-dalmatinsku, krenula je priča o nezakonito pribavljenoj dozvoli za iznajmljivanje nelegalno izgrađene kuće njezinog supruga. Ta afera se uvelike ispuhala kada se saznalo da je dozvola njezinom mužu izdana još prije šest godina i da je slična administrativna praksa bila uhodana i za druge.

U Splitu su mnogo ozbiljnije optužbe na račun Davora Matijevića, SDP-ovog gradonačelničkog kandidata, da je manipulacijama pokušao steći imovinu jedne starije stranačke kolegice preko ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Morbidne izjave i aluzije

I u Zagrebu i u Splitu očito ne manjka predizbornih skandala i afera jer tamo su ulozi veliki – vlast u dva najveća grada. Čak je i splitski gradonačelnik Ivica Puljak nedavno i nakratko bio pod izvidima USKOK-a zbog navodnog pogodovanja jednoj tamošnjoj samozvanoj grofici koja je zatražila prostorije za svoju udrugu. A nekadašnji splitski gradonačelnik i sada ponovno gradonačelnički kandidat Željko Kerum ovih je dana preko usta prevalio najblaže rečeno skandaloznu rečenicu o bivšem HDZ-ovom gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari. Opara je svojedobno bio teško bolestan, a Kerum koji ga je i ranije običavao javno vrijeđati, sada ga je prozvao kao simulanta i lažljivca. Doslovno je rekao sljedeće: “Opara je rekao da će umrijeti, a nije umro.”

Morbidna i šokantna je bila poruka upućena zagrebačkom gradonačelniku Tomaševiću koju mu je, uvijenu u jedva dvosmislenu objavu na Facebooku uputio Enimark Ponjević, šef Zagrebačkog galopskog saveza i vlasnik zaštitarske tvrtke, oko čijeg se aranžmana na zagrebačkom Hipodrom i razvila istoimena afera. Ponjević je objavio jednu stotinu godina staru fotografiju s američkog Divljeg zapada na kojoj je ovjekovječen trenutak vješanja trojice konjokradica.

“Tomašević, Korlaet, Kostanjević. Virginija 1929. Posljednji trenuci konjokradica”, napisao je Ponjević uz tu sliku s jasnim aluzijama

Fotomontaže i ‘tajkunska’ prepucavanja

U Vukovaru se, recimo, prepucavaju donedavni koalicijski partneri: gradonačelnik i šef Domovinskog pokreta Ivan Penava te njegov svojedobni zamjenik i šef Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček. Pa je Penava Pavličeka nazvao tajkunom jer “ima dva luksuzna stana u pješačkoj zoni grada Vukovara”. Na to se u priču upleo sadašnji Pavličekov politički partner Mario Radić iz DOMiNO-a kazavši na N1 da Penava koji “samo u Vukovaru ima 11 nekretnina te vilu na Visu” ne može Pavličeku spočitavati tajkunstvo.

U ovom kolopletu čak se najbenignijim doima tipični fotomontažni pokušaj diskreditacje Sanje Radolović, SDP-ove kandidatkinje za istarsku županicu. Naime, na društvenim mrežama i nekim portalima objavljena je snimka kakvu je danas lako sklepati u par minuta, na kojoj navodna Radolović šeće oskudno odjevena, samo u minijaturnom kupaćem kostimu.

“Dečki, drugi put vas molim da budete kreativniji i vjerodostojniji. Za početak, gospođica koja se prešetava videom ima tetovažu, a one nikad nisu bile moj đir pa nemam niti jednu. I još jedna stvar – nikad nisam baš bila fan bikinija na trokutiće, više volim balconette style bikinija”, uzvratila je Radolović.

“Kekin prošao najgore jer je ikonografija”

Komunikacijskog stručnjaka Petra Tantu pitali smo treba li očekivati da i službena kampanja bude takva ili se ‘prljavo rublje’ ispucava u pretkampanji. Tanta kaže da nema pravila.

“Gleda se samo koji je najbolji trenutak da se poklopi neka priča. Krene li se s nečijom diskreditacijom mjesecima prije izbora, može se dogoditi da taj na koncu uopće ne ide na izbore. Obično se čeka da se netko kandidira pa da ga ‘poklope’ kada ga stranka više ne može zamijeniti. Slično se dogodilo na prošlim američkim izborima gdje se Joe Biden sam ‘poklopio’ pa su prekasno kandidirali Kamalu Harris“, kazao je Tanta.

Mnogi pokušaji diskreditacije kandidata i političkih protivnika budu jalovi, u stilu “ako prođe – prođe”. Tanta smatra da je u Zagrebu takva priča bila oko Kekinovih.

“Imamo cijeli Možemo kao koherentnu cjelinu koju ljudi često vole nazivati sektom jer mnoge ta stranka ne nervira zbog svojih projekata, nego zbog ideologije. A onda od svih ljudi u Možemo najgore prođe muž članice te stranke koji je na neki način povezan s njima, ali je totalno out. No on je ikonografija, jer idealno protretira glasača Možemo. Efekt toga je, čini mi se, da će ljudi još više glasati za Možemo. Puno je ozbiljnija priča oko Matijevića u Splitu nego oko Kekina”, smatra Tanta.

“Kerumova izjava je ispod svih razina”

A govoreći o “aferi Hipodrom” Tanta kaže da u tom slučaju “kao da se otvorila jedna mala bara iz koje su svi protukandidati krenuli crpiti svoje napade”.

“Imam osjećaj da su se svi konsolidirali kontra Možemo i njihovog koalicijskog partnera SDP-a. Na nedavnim predsjedničkim izborima svatko je išao na nekoga – ovaj na ovoga, onaj na onoga, a ovdje su svi kontra ovih.”

Pokušaje fotomontaža i montiranih snimki Tanta uopće ne želi komentirati.

“Ispod časti mi je komentirati činjenicu da je netko namonitrao nečiju glavu na tuđe tijelo. To je ispod svake razine. A još razinu ispod je ona Kerumova izjava o Krstuloviću Opari. Možemo navijati za ovoga ili onoga, ali ako netko bije ili je vodio bitku sa zloćudnom bolesti, zaslužuje poseban pijetet bez obzira u kojoj je političkoj stranci. Jasno mi je da se u kampanji uvijek nekoga želi diskreditirati, ali da prekoputa sebe imaš i najgoreg neprijatelja, takve stvari mu ne govoriš”, kazao je.

Tanta ističe da prljave kampanje traju sve dok se ima nešto čime se može ocrniti drugoga. Obično se traži najbolji mogući trenutak za to, iako takve kampanje često izazovu suprotni efekt i poboljšaju rejting onoga protiv koga se vode.

