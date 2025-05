Danka Derifaj za N1: Bilo je još prijetnji i vrijeđanja. Policiju smo zvali i mi oni

"Sada smo o svemu obavijestili ministricu okoliša Mariju Vučković i ministra graditeljstva Branka Bačića, ali nisu nam se povratno javili. Nikakva reakcija još uvijek, nitko ništa... A ne znam kako je to uopće moguće, imati izmišljeni park, koji ne postoji... Ne znam kako je moguće da su ti ljudi dobili 40.000 kuna za uređenje šetnice od Ministarstva turizma čija inspekcija im je propisala kaznu zbog naplate ulaznica na javnom dobru. Taj čovjek govori da je to njegovo iako je obala rijeke Une upisana kao javno vodno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske. Ima upisane tri čestice u blizini. Izrovao je stijene, postavio stolove i stolice, materijal odlagao pod slapovima, kako nam govore mještani, posadio je biljke koje tamo ne pripadaju pa time narušio ekosustav... O tome se upozorava godinama, ali nitko ništa. Eto, nije mi jasno kako je to moguće, osim da je to jasan znak da institiucije u našoj državi ne rade svoj posao", zaključila je Danka Derifaj.