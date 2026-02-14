FOTO, VIDEO / Dario Zurovec se maskirao u Thompsona

"Fašnik je doba godine kad se svi šale i sprdaju na neki način, a Thompson je opet u zadnje vrijeme aktualna tema pa sam zato odabrao njega. Sa mnom su bili maskirani i gradonačelnik Zagreba i premijer Plenković zbog nedavnog dočeka rukometaša oko kojeg je bilo rasprava", kratko je rekao Zurovec za Index.hr.