FOTO, VIDEO / Dario Zurovec se maskirao u Thompsona

Danas je u Svetoj Nedelji održan Fašnik, a na pozornicu se popeo i gradonačelnik Dario Zurovec.
Oglas
Bio je zamaskiran u Thompsona iz spota Čavoglave. U vojnoj odori s automatom.
"Dobar dan, dobrodošli, ja sam se isto prigodno maskirao kao što vidite...", započeo je obraćanje na fašničkoj pozornici, na što je došao netko zamaskiran u Plenkovića i dao mu mač. Tamo je bila i osoba koja je imala masku Tomislava Tomaševića.
"Fašnik je doba godine kad se svi šale i sprdaju na neki način, a Thompson je opet u zadnje vrijeme aktualna tema pa sam zato odabrao njega. Sa mnom su bili maskirani i gradonačelnik Zagreba i premijer Plenković zbog nedavnog dočeka rukometaša oko kojeg je bilo rasprava", kratko je rekao Zurovec za Index.hr.
"Još uvijek stignete na fašnik u Svetoj Nedelji", napisao je na Facebooku gdje je objavio i slike.
@dariozurovec Pametni luduju samo na fašnik #thompson #plenkovic #tomasevic #sprdamose ♬ original sound - dariozurovec
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas