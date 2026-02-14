Oglas

FOTO, VIDEO / Dario Zurovec se maskirao u Thompsona

N1 Info
14. velj. 2026. 13:23
Dario Zurovec
Facebook/Dario Zurovec

Danas je u Svetoj Nedelji održan Fašnik, a na pozornicu se popeo i gradonačelnik Dario Zurovec.

Bio je zamaskiran u Thompsona iz spota Čavoglave. U vojnoj odori s automatom.

"Dobar dan, dobrodošli, ja sam se isto prigodno maskirao kao što vidite...", započeo je obraćanje na fašničkoj pozornici, na što je došao netko zamaskiran u Plenkovića i dao mu mač. Tamo je bila i osoba koja je imala masku Tomislava Tomaševića.

"Fašnik je doba godine kad se svi šale i sprdaju na neki način, a Thompson je opet u zadnje vrijeme aktualna tema pa sam zato odabrao njega. Sa mnom su bili maskirani i gradonačelnik Zagreba i premijer Plenković zbog nedavnog dočeka rukometaša oko kojeg je bilo rasprava", kratko je rekao Zurovec za Index.hr.

"Još uvijek stignete na fašnik u Svetoj Nedelji", napisao je na Facebooku gdje je objavio i slike.

@dariozurovec Pametni luduju samo na fašnik #thompson #plenkovic #tomasevic #sprdamose ♬ original sound - dariozurovec

