FOTO / Prosvjed ispred HDZ-a: Keleminec došao odjeven kao zatvorenik i puštao Thompsona

N1 Info
14. velj. 2026. 12:22
14.02.2026., Zagreb, Clanovi A-HSP-a pod vodstvom Drazena Keleminca odrzali su javni skup ispred sredisnjice HDZ-a U Gundulicevoj ulici Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Autohtona – Hrvatska stranka prava i njezin predsjednik Dražen Keleminec održali su prosvjed ispred središnjice HDZ-a u Zagrebu.

Keleminec je na skup stigao odjeven u zatvorsku odoru te je puštao pjesme Marka Perkovića Thompsona, dok su događaj nadzirali policijski službenici koji su se nalazili u blizini.

Nije mu to prvi takav prosvjed. Ranije je prosvjedovao i ispred domova Anke Mrak-Taritaš, Dalije Orešković i Tomislava Tomaševića, gdje je također puštao Thompsonove pjesme.

