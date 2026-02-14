FOTO / Prosvjed ispred HDZ-a: Keleminec došao odjeven kao zatvorenik i puštao Thompsona

Autohtona – Hrvatska stranka prava i njezin predsjednik Dražen Keleminec održali su prosvjed ispred središnjice HDZ-a u Zagrebu.
Keleminec je na skup stigao odjeven u zatvorsku odoru te je puštao pjesme Marka Perkovića Thompsona, dok su događaj nadzirali policijski službenici koji su se nalazili u blizini.
Nije mu to prvi takav prosvjed. Ranije je prosvjedovao i ispred domova Anke Mrak-Taritaš, Dalije Orešković i Tomislava Tomaševića, gdje je također puštao Thompsonove pjesme.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
