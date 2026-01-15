Oglas

Inflacija u prosincu 3,3 posto, potvrdili drugi podaci DZS-a

Hina
15. sij. 2026. 11:46
inflacija, novac PEXELS
Pexels/ilustracija

Međugodišnja stopa inflacije u prosincu iznosila je 3,3 posto, potvrdili su u četvrtak drugi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2025. u odnosu na prosinac 2024. u prosjeku su više za 3,3 posto, dok su u odnosu na studeni u prosjeku niže za 0,4 posto, objavio je DZS.

Tako je inflacija u prosincu osjetnije usporila, s obzirom da je na godišnjoj razini u studenome iznosila 3,8 posto. Prosinačka godišnja stopa inflacije od 3,3 posto ujedno je i jedna od najnižih u 2025. godini. Naime, inflacija je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, u ožujku i travnju po 3,2 posto, svibnju 3,5 posto, lipnju 3,7 posto, u srpnju i kolovozu po 4,1 posto, u rujnu 4,2 posto, a listopadu 3,6 posto.

Prema procjeni DZS-a, inflacija je u cijeloj 2025. godini iznosila 3,7 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa, na godišnjoj razini porasle su cijene usluga za 6,3 posto, energije za 3,9 posto, hrane, pića i duhana za 3,1 posto te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije, za 0,1 posto.

Na mjesečnoj razini usluge su poskupjele za 0,3 posto, a pojeftinili su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 0,8 posto, energija te hrana piće i duhan, po svakoj komponenti za 0,7 posto. 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2025. u odnosu na prosinac 2024. u prosjeku su bile više za 3,8 posto. U odnosu na studeni 2025. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su niže za 0,3 posto, dok su u godišnjem prosjeku više za 4,4 posto.

Teme
DZS cijene državni zavod za statistiku inflacija rast cijena

