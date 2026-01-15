Kremlj: Trump je u pravu – Zelenski koči mirovni sporazum

U ekskluzivnom intervjuu za Reuters u Ovalnom uredu američki predsjednik Donald Trump je okrivio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za zastoj u pregovorima s Rusijom o ratu u Ukrajini
Trump je rekao da je Zelenski glavna prepreka rješavanju četverogodišnjeg rata.
Na pitanje što predstavlja prepreku, odgovorio je jednostavno: Zelenski. "Moramo natjerati predsjednika Zelenskog da se s time složi", rekao je.
S tim se upravo složila i službena Moskva.
Kremlj je, naime, poručio da se Rusija slaže, javlja SkyNews.
Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je: „Ovdje se možemo složiti, doista je tako.”
„Predsjednik Putin i ruska strana zadržavaju svoju otvorenost.”
Peskov je također rekao da bi Moskva pozdravila dolazak izaslanika Bijele kuće Stevea Witkoffa i Trumpova zeta Jareda Kushnera, kada se dogovori datum posjeta.
