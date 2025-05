Ima li Matijević i dalje podršku SDP-a? “Siniši je ovo smiješna priča”

Podijeli :

Davor Matijević, predsjednik splitskog SDP-a i kandidat za gradonačelnika Splita, gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirao slučaj u kojem ga se optužuje da je stranačku kolegicu pokušao nagovoriti na sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju, kako je objavio Telegram.

Telegram je objavio tekst u kojem Davora Matijevića stranačka kolegica optužuje da je s njom pokušao sklopiti dubiozni ugovor o doživotnom uzdržavanju, na osnovu kojega joj je, kako se tvrdi, pokušao doći do više njenih nekretnina, pokretnina i umjetnina, pa čak i obiteljske grobnice.

On je Telegramu dostavio dva primjerka prijedloga ugovora o uzdržavanju stara osam godina koja je sačuvao, na kojima ima potpisa spomenute gospođe – ali njegovoga nema.

“Jako morbidna afera”

Šef splitskog SDP-a kolegicu pokušao navesti na doživotno uzdržavanje i uzeti joj stanove i grob? Oglasio se Matijević

“To je jako morbidna afera, mene se optužuje za nešto što nisam inicirao, nisam tražio, nisam potpisao, nisam konzumirao. Dostavio sam ugovore u kojima se vidi da nisam ništa potpisao, dostavio sam i dokument gdje se vidi da je ta osoba predala zahtjev općinskom sudu da se dobije termin za ovjere tih ugovora. Iz korespondencije se jasno vidi da to nije bila moja želja, niti sam išta potpisao. Ružno je da se nakon osam godina bavimo nekim tračem, priča stara osam godina se izvlači dva tjedna prije izbora i mene se inkriminira, a u konačnici nisam ništa potpisao. Vidi se jasno da je ta osoba potpisala”, objasnio je.

“Puljak gura tu priču”

Rekao je da ugovor nije potpisao jer to nije darovni ugovor nego obveza: “Nisam htio tu obavezu i zato nisam potpisao. Jako je ružno, moja i njena obitelj prolazi kroz prozivke Ivice Puljka i cijela priča je od Ivice Puljka i njegovih pobočnika, oni guraju tu priču već mjesecima redakcijama, pokušavaju me inkriminirati. Sjećate se onih nenormalnih optužbi od oružja, da sam se zabijao u zgrade, da sam tukao ženu, ne postoji nešto loše, a da oni nisu rekli o meni. Sve se svodi samo zato što se boji da ne uđem u drugi krug. Puljak se nije osvrtao na Željka Keruma ili na Tomislava Šutu, te osobe za njega kao da ne postoje, bavi se isključivo sa mnom i to pokazuje da ga je strah i da sam jedini kandidat koji može pobijediti Puljka u drugom krugu, to je ono čega se on jako boji.”

Odgovorio je na optužbe da je lažirao WhatsApp poruke: “Gospođa je imala WhatsApp od 2015. godine. Pokazao sam i da smo godinu dana nakon potpisivanja ugovora imali najnormalniju komunikaciju iako je novinar rekao da nismo komunicirali, da je bilo grubih tonova, dostavio sam mu prepiske i s drugih aplikacija gdje se jasno vidi da smo godinu dana nakon komunicirali.”

Puljak: Matijević je serijski prevarant!

“Radije bih da se provode službene istrage”

“Radije bih da se provode službene istrage nego da se bavimo tračevima, ako ima prostora i potrebe”, dodao je Matijević.

Ima li podršku stranke?

“Stvarno mislite da je Ranko Ostojić osoba koja bi prikrivala nečasne radnje? Stvarno vjerujete da bi mi dao javno podršku na predstavljanje kandidature? Na Praznik rada smo imali skup i druženje. Mislite da je on osoba koja bi zbog političke oportunosti prešla preko tako nečeg? Apsolutno imam podršku Siniše Hajdaša Dončića i stranke, Siniši je ovo smiješna priča. Što se tiče mojih partnera, ovo je faza koju zbog Ivice Puljka moramo proći, ali pobjeda će biti slađa.”

“Puljak je pokazao da je on samo vuk u janjećoj koži, uvijek je Bojan Ivošević bio bad guy koji bio određivao prljav dio posla, Puljak je prvi put izašao i pokazao svoje pravo lice, on je jedan klevetnik koji se bavi najprljavijim stvarima samo kako bi sačuvao svoju fotelju”, dodao je.

“Pozivam Ivicu Puljka na javno sučeljavanje, nemam nikakvih uvjeta, neka bira vrijeme i mjesto, neka bira hoćemo li biti u timovima… To je prvi put da ga neću tužiti jer on ima već nekoliko tužbi zbog kleveta na račun mene “, kazao je Matijević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok