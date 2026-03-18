FOTO / Policija upala u skladište pa pronašla čak 14,5 tona ukradene kave

PU splitsko-dalmatinska

Četvorica muškaraca, trojica hrvatskih državljana i jedan državljanin Bosne i Hercegovine, uhićeni su u utorak nakon što je policija u skladištu u Kaštelima pronašla 14,5 tona kave ukradene u Italiji, koju su osumnjičeni planirali preprodati, izvijestila je policija u srijedu.

Podijeli

Oglas

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je da su u suradnji sa zagrebačkim kolegama dovršila kriminalističko istraživanje nad osumnjičenicima, tijekom kojeg je utvrđeno da su muškarci dogovorili prodaju kave za oko 239 tisuća eura i da su svjesno pokušavali ostvariti protupravnu imovinsku korist.

Tijekom istraživanja, utvrđeno je da je 47-godišnji hrvatski državljanin, iako je znao da je kava otuđena u Italiji, sudjelovao u dogovoru o njenoj prodaji, čime je počinio i kazneno djelo prikrivanja.

Pogledajte Galeriju PU splitsko-dalmatinska Manje PU splitsko-dalmatinska Više PU splitsko-dalmatinska Manje PU splitsko-dalmatinska Više / 2

U utorak je, temeljem sudskog naloga, policija pretražila skladište na području Kaštela u kojem je pronađeno ukupno 14,5 tona ukradene kave, nakon čega su svi osumnjičenici uhićeni i dovedeni u policijsku upravu na kriminalističko istraživanje.

Uz kaznenu prijavu, osumnjičeni će u srijedu biti predani pritvorskom nadzorniku, dok će pronađena kava biti vraćena talijanskoj tvrtki koja je prijavila krađu, kažu u policiji.