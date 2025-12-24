Dinka i njene sustanarke: "Kod nas je Božić već dva mjeseca. Razmišljamo da ostavimo kuću okićenu cijele godine"

"Neki se javljaju zato što više ne žele biti sami, a neki zato što si više ne mogu priuštiti da žive sami. Javlja nam se puno starijih umirovljenika koji su onemoćali i iz raznih razloga postali nesposobni za samostalan život, a nemaju ikoga tko bi im pomogao. Znam da ovo može zvučati okrutno – tim više što će svatko od nas u nekom trenutku onemoćati i postati nesposoban za samostalan život – ali zajednica stanovanja nije zamišljena kao starački dom. Nismo zamislile suživot u kojem sjedeći pred televizorima gutamo tablete, razgovaramo o bolestima, djeci i unucima koji imaju svoje živote, niti da kukamo nad svakim eurom, živciramo se oko onoga što ne ovisi o nama i što ne možemo promijeniti. I da drhturimo od straha pred smrću", objašnjava.