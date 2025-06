Dio ključne zagrebačke prometnice zatvoren na godinu dana

Na istočnom dijelu grada također počinje i zamjena dotrajalih čeličnih niskotlačnih plinovoda modernim polietilenskim cijevima. Radovi se protežu od Borongajske ulice, u blizini nekadašnjeg aerodroma, pa sve do Savudrijske. Nakon završetka plinskih radova planirano je i potpuno asfaltiranje prometnice. Početak radova predviđen je do kraja lipnja, a završetak do rujna.