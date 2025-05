Pripremite se za prometni kaos u Zagrebu. Oglasio se i ZET

Od 12.15 do 13 sati autobusne linije koje pripadaju terminalu Glavni kolodvor vozit će prohodnim dionicama, odnosno Ulicom grada Vukovara, Držićevom i Avenijom Dubrovnik do uobičajenih trasa. Do dolaska na redovne trase autobusi neće stajati na usputnim stajalištima, osim stajališta Muzej suvremene umjetnosti, Središće i Kruge u smjeru istoka te stajališta Žarka Dolinara i ZG velesajam.