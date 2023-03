DIP reagirao na izjave Peović: DORH-u prijavljeno 14 osoba, ne samo ona

Podijeli :

N1

Zbog kršenja izborne šutnje na izborima za Europski parlament, u svibnju 2019., Državno izborno povjerenstvo (DIP) 'prijavilo' je DORH-u 14 osoba, a ne samo Katarinu Peović (RF), sada saborsku zastupnicu, doznaje se u četvrtak u DIP-u.

DIP je imao 66 prijava za možebitno kršenje šutnje, za 52 smo utvrdili da nećemo ići s obavijesti prema DORH-u, za 14 jesmo, rekao je Hini glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski, navodeći da je prvi dopis prema DORH-u poslan 17. lipnja, a dopunjeni 8. kolovoza 2019., kada Peović još nije bila zastupnica.

U dva slučaja, dodao je, DORH je rekao da po njima nema elemenata kršenja izborne šutnje i nisu dizali optužni prijedlog, 11 prijava, odnosno obavijesti, je još u radu.

Hojski kaže i kako su osobe koje je DIP prijavio DORH-u vezane za različite stranke, Most, SDP, HDZ, Živi zid, Srđ je naš, Mislava Kolakušića.

DORH tuži Katarinu Peović. Evo detalja Peović o tužbi DORH-a: To je politički pritisak

Objasnio je i da se DIP odlučio prijaviti i Peović jer je na jednoj društvenoj mreži objavila fotografiju na kojoj ubacuje glasački listić u glasačku kutiju, uz poruku „Danas sam bila na biralištu. Pozivam sve obespravljene da osim ulica iskoriste sva ostala raspoloživa sredstva, pa i alate kapitalističke tzv. demokracije, u borbi za radnu većinu“.

Fotografija je, dakle, bila podebljana i pozivom, precizirao je.

„Na tim su se izborima svi nositelji glavnih lista fotografirali, no do 19 sati, kada se zatvaraju birališta i završava izborna šutnja, nije bilo statusa i poziva biračima, to je bila neka razdjelnica“, rekao je glasnogovornik DIP-a na navode Peović da su se na izborni dan fotografirali i drugi.

Hojski nije želio komentirati njenu tvrdnju da je optužni prijedlog protiv nje oblik političkog pritiska. „S obzirom na to koga smo sve prijavili i koliko je to široko išlo, nemamo potrebu to komentirati“, izjavio je.

O kazni odlučuje Prekršajni sud

Peović, koja je za saborsku zastupnicu RF izabrana u srpnju 2020., Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu optužilo je da je na prošlim izborima za Europski parlament, 26. svibnja 2019., kršila izbornu šutnju, za što je predviđena novčana kazna do 30 tisuća kuna. Hoće li Peović u konačnici platiti tu kaznu, odlučit će Prekršajni sud.

Upitan kako će DIP postupiti ako se teoretski dogodi da izbori za Europski parlament i za Sabor budu isti dan, s obzirom da se kod prvih kažnjava kršenje izborne šutnje, kod drugih ne, Hojski je odgovorio kako bi to bio pravni problem koji bi se morao rješavati od slučaja do slučaja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.