LEA PAVELA

Djevojčica nestala u Splitu: Policija moli za pomoć

Hina
24. sij. 2026. 21:47
Nestali.hr

Policija traga za 12-godišnjom djevojčicom koja je nestala u Splitu u subotu, 24. siječnja, navodi se u na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Riječ je o hrvatskoj državljanki Lei Paveli s prebivalištem u Splitu visokoj oko 160 centimetara.

Nestanak se vodi u PU splitsko- dalmatinskoj.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj djevojčici da se jave u najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected].

nestali

